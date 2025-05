Już 30 i 31 maja w Krakowie odbędzie się akcja "Pomaganie Buduje. 48h". Na Placu Szczepańskim stanie miasteczko z rowerami stacjonarnymi. Mieszkańcy, turyści, aktorzy, sportowcy i influencerzy będą wspólnie wykręcać kilometry i zbierać pieniądze dla dzieci z Ołdrzychowic Kłodzkich - miejscowości, która mocno ucierpiała we wrześniowej powodzi.

Zniszczenia po wrześniowej powodzi; zdj. poglądowe. W Krakowie ruszy akcja Pomaganie buduje. 48h / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Pomysłodawcą wydarzenia jest Fundacja Rodziny Maj, która organizowała pomoc jesienią, kiedy wielka woda zalewała Dolny Śląsk. Prezes Fundacji Marzena Maj wspomina, że właśnie wtedy powstał pomysł organizacji wsparcia psychologicznego.

Kiedy woda opadła po niszczycielskiej powodzi, pozostały ruiny, strach i trauma. Nie zostawiliśmy ich wtedy, gdy pękały tamy i trzeba było ratować życia. Nie zostawimy i teraz, gdy trzeba zatroszczyć się o psychikę, odbudować poczucie bezpieczeństwa. Chcemy wywołać uśmiech na twarzach dzieci i zapewnić im mądrą, długotrwałą pomoc - mówi filantropka.

W rozmowie z Tomaszem Terlikowskim w Radiu RMF24 Marzena Maj przyznała, że pomoc psychologiczna dla dzieci jest teraz dla niej priorytetem.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rusza akcja "Pomaganie Buduje. 48h". Celem pomoc psychologiczna dla dzieci z terenów popowodziowych

Dzieci nie umieją zarządzać emocjami. One nie rozumieją, dlaczego w jednym momencie straciły swoje podwórko, swoją szkołę. Ten strach, który nagle na nich spadł, trzeba przepracować. Chcemy dać im oddech. Chcemy, by nie bały się wrócić do szkoły, dalej uśmiechać. My już w pierwszych dniach po powodzi zobaczyliśmy wyraźnie ten problem. Po tym, jak uruchomiliśmy telefoniczne linie pomocy, słyszeliśmy, że szczególnie dzieci bały się wrócić do domów. Uczniom z tej miejscowości chcemy zapewnić psychoedukację - wyjaśniała prezes Fundacji Rodziny Maj.

Marzena Maj gościem Tomasza Terlikowskiego w Radiu RMF24 / RMF FM

Tomasz Terlikowski dopytywał swoją rozmówczynię, dlaczego akurat ta miejscowość.

Zwróciliśmy się do lokalnych władz z prośbą o wskazanie miejscowości, w której pilnie potrzebne jest wsparcie. Usłyszeliśmy: Ołdrzychowice Kłodzkie, tam zniszczona została szkoła w której uczyło się 265 uczniów - wspomina Marzena Maj.

Dzień po zakończeniu akcji, 1 czerwca, w Ołdrzychowicach Kłodzkich odbędzie się wielka zabawa z okazji Dnia Dziecka. Zajęcia psychoedukacyjne mają być prowadzone po wakacjach.

Szczegóły opracowuje Fundacja Rodziny Maj i Fundacja Akuratna w porozumieniu z lokalnymi władzami.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie pomaganiebuduje.pl .

Powódź 2024 w obiektywie dziennikarzy RMF FM Michał Dukaczewski / RMF FM