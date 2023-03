Z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa odbędzie się dziś w Krakowie „Wyjątkowy mecz”. Piłkarze Hutnika zmierzą się z podopiecznymi fundacji Tęcza.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Data obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa jest symboliczna. Przypada on bowiem na 21. dzień 3. miesiąca w roku. To właśnie dodatkowy, trzeci chromosom w 21. parze składających się z łańcuchów DNA chromosomów w ludzkich komórkach powoduje występowanie tej wady genetycznej.

Stąd też osoby z zespołem Downa nazywane są często "wyjątkowymi". Dlatego dzisiejsze spotkanie to "Wyjątkowy mecz".

To ważny krok do przełamywania barier i aktywizacji osób z zespołem Downa. To pokazuje także, że piłka nożna łączy wszystkich, również osoby z niepełnosprawnościami - mówi prezes Stowarzyszenia Tęcza w Krakowie Grażyna Banach-Kociołek.

Jak dodaje, Stowarzyszenie od lat prowadzi drużynę piłki nożnej. Nasi chłopcy doskonale radzą sobie na boisku. Rzeczywiście ludzie zaczynają doceniać potencjał, który w tych osobach jest. Potrafią też zobaczyć, że jeżeli da im się szansę, to ten potencjał potrafił się rozwinąć - dodała.

Prezes Stowarzyszenia Tęcza w Krakowie Grażyna Banach-Kociołek o "Wyjątkowym meczu" Józef Polewka / RMF FM

Myślę, że powinniśmy pamiętać, że osoby z zespołem Downa są takimi samymi osobami, jak my. Mają takie same prawa, mogą pracować, korzystać życia. A naszym zadaniem jest to, żeby im to ułatwiać - tłumaczy Agata Krzyżek-Gola ze Stowarzyszenia Tęcza.

Agata Krzyżek-Gola ze Stowarzyszenia Tęcza Józef Polewka / RMF FM

Mecz na stadionie Hutnika Kraków rozpocznie się o godzinie 16. Wstęp jest bezpłatny.

Krakowski "Hutnik" obchodzi 73. urodziny.