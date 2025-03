Zarząd województwa małopolskiego przeznaczył 1 milion złotych na program "Małopolska deszczówka". Chodzi o pomoc gminom w przystosowaniu budynków użyteczności publicznej do wykorzystania wód opadowych, a także wsparcie zakupu pojemników do zbierania deszczówki, by rozdysponować je wśród mieszkańców.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jak poinformował wicemarszałek województwa małopolskiego Ryszard Pagacz, efektem realizacji programu ma być zwiększenie możliwości gromadzenia rezerw wody w regionie. To również realne oszczędności w zużyciu wody dostarczanej przez wodociągi i zwiększenie dbałości o cenne naturalne zasoby wody pitnej - wskazał. Zgodnie z decyzją zarządu województwa na program "Małopolska deszczówka 2025" przeznaczona jest kwota 1 mln złotych. Dotacja może zostać wykorzystana przez gminę tylko na obszarach wiejskich, natomiast udział dofinansowania z budżetu województwa wynosi nie więcej niż 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Dwa rodzaje działań Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie mogą otrzymać wsparcie na dwa rodzaje działań. Pierwsze to przystosowanie ich obiektów użyteczności publicznej do zbierania wody opadowej (deszczowej i roztopowej) oraz ponownego jej wykorzystania. Drugie polega zaś na zaopatrzeniu mieszkańców terenów wiejskich w zbiorniki na deszczówkę. Dofinansowanie z budżetu województwa będzie dotyczyć zakupu zbiorników o pojemności od 500 do 1000 litrów. Gmina może złożyć formularz o dofinansowanie tylko na jeden z dwóch proponowanych zakresów. Dokumenty można składać do 30 kwietnia 2025 roku. Zobacz również: Niemieccy kibice zdewastowali stadion w Opolu. Czy zapłacą za szkody?

Cenne znalezisko na Mazurach. Należało do rzymskiego legionisty?

Tysiące kurczaków w ciężarówce. Dramatyczny wypadek

HIMARS w akcji. Ukraińskie uderzenie w śmigłowce na tyłach Rosjan