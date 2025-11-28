Do Sądu Okręgowego w Kaliszu trafił akt oskarżenia przeciwko 19 osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem wyrobami tytoniowymi. Straty Skarbu Państwa oszacowano na blisko 26 milionów złotych.

Do Sądu Okręgowego w Kaliszu (Wielkopolskie) trafił akt oskarżenia przeciwko 19 osobom podejrzanym o udział w grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem wyrobami tytoniowymi. To efekt wieloletnich działań funkcjonariuszy CBŚP i straży granicznej.

Według ustaleń śledczych, członkowie grupy wprowadzali na rynek wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy.

36 zarzutów i środki zapobiegawcze

W akcie oskarżenia wyszczególniono 36 zarzutów. Pięciu podejrzanych odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a jeden z nich za kierowanie nią.

Wobec podejrzanych zastosowano pięć tymczasowych aresztowań, jedenaście dozorów policji oraz pięć poręczeń majątkowych na łączną kwotę 100 tys. zł. Zabezpieczono także mienie o wartości blisko 280 tys. zł.



Miliony papierosów i ogromne straty

Z ustaleń śledczych wynika, że proceder obejmował co najmniej 9 milionów sztuk papierosów oraz ponad 17 ton krajanki tytoniowej, które trafiały do obrotu nielegalnie.

Straty Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia podatku akcyzowego oszacowano na blisko 26 milionów złotych.



W trakcie działań prowadzonych w latach 2019-2025 funkcjonariusze przejęli również alkohol, olejki do e-papierosów, galanterię tytoniową oraz inne towary o łącznej wartości ponad 3 milionów złotych.

Oskarżonym grożą kary sięgające nawet 15 lat pozbawienia wolności.