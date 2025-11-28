W piątek rano na moście przy ul. Gdyńskiej w Grudziądzu (woj. kujawsko-pomorskie) doszło do groźnego wypadku. Dwie ciężarówki przewożące kontenery zderzyły się na drodze krajowej numer 16. W wyniku kolizji jeden z kontenerów uszkodził barierę ochronną. Przejazd przez most został całkowicie zablokowany. Przed godz. 8.00 wprowadzono w tym miejscu ruch wahadłowy.

Do wypadku doszło w piątek o godz. 6:17 na drodze krajowej nr 16 w Grudziądzu. Jak informują służby, obie ciężarówki przewoziły kontenery.

W wyniku zderzenia jeden z kontenerów przemieścił się i uderzył w barierę ochronną, powodując jej poważne uszkodzenie. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Na miejscu są służby ratunkowe oraz policja. Jak informuje Łukasz Kowalczyk z grudziądzkiej policji, jeden z kontenerów wisi na barierce między przęsłami.

W drodze jest specjalistyczny sprzęt.

Utrudnienia dla kierowców

W wyniku wypadku przejazd przez most na ul. Gdyńskiej został zablokowany. Przed godz. 8.00 policji udało się udrożnić ruch, aby auta mogły przejeżdżać wahadłowo.

Kierowcy muszą się jednak liczyć z poważnymi utrudnieniami i korkami.

Ta trasa to ważna wylotówka z miasta na tak zwaną starą jedynkę i autostradę A1.

Służby apelują o omijanie tego odcinka drogi.

Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia i kiedy most zostanie ponownie otwarty dla ruchu.









