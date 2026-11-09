„A Kuba żyje?”. Burmistrz o pierwszych słowach policjanta Artura Morańskiego po przebudzeniu

RMF24

„A Kuba żyje?" – to miały być pierwsze słowa po wybudzeniu jednego z bohaterów sobotnich wydarzeń z Krakowa, policjanta Artura Morańskiego. Poinformował o tym burmistrz Muszyny. „To chłopak spokojny, nierzucający się w oczy. Wszyscy mówią o nim, że to niesamowicie solidny człowiek” – mówił Jan Golba o funkcjonariuszu, który pochodzi z gminy Muszyna.

Artur Morański to 27-letni policjant, który pochodzi ze wsi Powroźnik w gminie Muszyna (Małopolskie). Ma stopień starszego posterunkowego i trzyletni staż w policji. Podczas sobotniej akcji został dwukrotnie postrzelony przez napastnika. Ma przestrzelone płuco i rękę. Przeszedł 12-godzinną operację.

„Wiecie Państwo, jakie były pierwsze słowa Artura Morańskiego chwilę po wybudzeniu, po ciężkiej operacji? ‘A Kuba żyje?’ Kuba to jego partner w akcji” – przekazał w mediach społecznościowych Jan Golba.

O stanie Artura Morańskiego wypowiedział się też w rozmowie z RMF FM prezydent Krakowa Łukasz Gibała, ponieważ mężczyzna przebywa w jednym z miejskich szpitali. Gibała przekazał, że Morański został rozintubowany i otrzymuje leki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Jestem dobrej myśli. Bardzo bym chciał - to jest na szczęście prawdopodobne - żeby bilans ofiar już się nie zwiększył - przyznał rozmówca Tomasza Terlikowskiego.

Rannych w szpitalu im. Gabriela Narutowicza odwiedził Władysław Kosiniak-Kamysz. Poszkodowani są pod opieką najlepszych lekarzy i całego personelu medycznego. Przekazałem im słowa wsparcia i życzyłem szybkiego powrotu do zdrowia. Policjantowi podziękowałem za niesamowite poświęcenie, bo mamy świadomość, że zdecydowane działania obu funkcjonariuszy uchroniły nas przed jeszcze większą tragedią - zaznaczył szef MON.

Artur Morański zostanie uhonorowany

Burmistrz Jan Golba zapowiedział, że funkcjonariusz zostanie uhonorowany. Na pewno zostanie on w odpowiedni sposób uhonorowany, ale nie chciałbym w tej chwili przesądzać, w jaki sposób. To jeden z nas, z naszej małej społeczności, który na tym terenie się kształcił i dorastał, a w Krakowie wykazał się nieprawdopodobną odwagą – powiedział PAP burmistrz Muszyny Jan Golba.

Jak zaznaczył, rodzina policjanta prosiła przede wszystkim o możliwość spokojnego przebywania przy nim i wspierania go w szpitalu. To trudny moment dla rodziny. Nie chcemy reagować pochopnie ani w tym wszystkim przeszkadzać. Oczywiście go uhonorujemy, ale z pewnym dystansem czasowym – dodał samorządowiec.

Burmistrz podkreślił, że Morański jest mocno związany z gminą Muszyna. Przez pięć lat grał w piłkę nożną w lokalnym zespole w Powroźniku. Przez wiele lat był także lektorem w miejscowym kościele.

To chłopak spokojny, nierzucający się w oczy. Wszyscy mówią o nim, że to niesamowicie solidny człowiek. Wszystko, czego się podejmował, robił z wielkim zaangażowaniem i pasją, czy była to piłka nożna, czy działalność w kościele – powiedział Golba.

Wcześniej prezydent Krakowa Łukasz Gibała poinformował, że zwrócił się o nadanie w trybie pilnym tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dwóm policjantom - Arturowi Morańskiemu oraz Jakubowi Kulikowi, którzy unieszkodliwili sprawcę sobotniego ataku w centrum Krakowa.