Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje o przebudowie skrzyżowań ulicy Na Błonie z ulicami Balicką oraz Samuela Bogumiła Lindego. Prace ruszają w poniedziałek i mają na celu poprawę bezpieczeństwa.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak wyjaśnia Zarząd, w ramach prac zostanie m.in. przesunięte przejście dla pieszych na wschodnim wlocie skrzyżowania ulic Na Błonie - Balicka.

Zmieni się także geometria skrzyżowania ulic Na Błonie - Lindego. W tym miejscu zaplanowano nowe przejście dla pieszych.

Kiedy można spodziewać się największych zmian w organizacji ruchu? Według informacji podanych przez ZDMK stanie się to wtedy, gdy do kanalizacji na skrzyżowaniu ulic Na Błonie - Balicka - Zielony Most będą włączane studnie, którymi ścieka woda.

Prace w tym zakresie realizowane będą weekendami 21-22 lutego oraz 28 lutego-2 marca w porze nocnej.

Kierowcy mogą spodziewać się ręcznego sterowania ruchem.