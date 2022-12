To najnowocześniejsza w Polsce operacyjna sala hybrydowa, naszpikowana najwyższej klasy technologią - otworzono ją właśnie w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, w Pracowni Hemodynamiki i Angiografii Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej.

Wyposażenie nowoczesnej sali hybrydowej / Józef Polewka / RMF24

Dzięki nowym technologiom lekarze będą mogli dokonywać bardziej precyzyjnych zabiegów, zoperować więcej pacjentów i będą krócej przebywać w szpitalu. Jednocześnie podczas zabiegu będą mogli pracować specjaliści z różnych specjalizacji, więc pacjenci będą mogli uniknąć kilku zabiegów. Zostaną zoperowani podczas jednego.

Dla pacjentów ta sala oznacza lepszy dostęp do procedur ratujących życie - mówi prof. Jacek Legutko, kierownik Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej. Zwiększy się dostępność pacjentów do zabiegów przezskórnego leczenia chorób zastawkowych serca, zabiegów ablacji, zaburzeń rytmu z zastosowaniem technik elektrokardiologii, jak i mało inwazyjnej kardiochirurgii i wielu innych zabiegów.

Jak dodaje profesor to ważne przede wszystkim dla pacjentów, którzy nie mogą być leczenie klasycznymi technikami kardiologii inwazyjnej. Nowoczesna aparatura zwiększy precyzję wykonywania zabiegów, ale także pozwoli na opracowywanie nowych strategii wykonywania zabiegów. Dążymy to tego, by móc leczyć pacjentów, którzy mają przeciwskazania do klasycznego leczenia, ale też by leczyć mniej inwazyjnie - dodaje prof. Jacek Legutko.

Prof. Jacek Legutko o nowej sali operacyjnej Józef Polewka / RMF24

To druga sala hybrydowa w Szpitalu im. Jana Pawła II. Pierwsza działa już od wielu lat.

Potrzebujemy jednak coraz więcej miejsca dla wielospecjalistycznych, złożonych zabiegów i wielopoziomowych, które ogniskują się na konieczności wykonania zabiegów na wielu polach operacyjnych, czy to na kończynach dolnych, sercu czy tętniczkach szyjnych, aorcie, zastawce. Potrzebujemy więcej takich dobrze wyposażonych miejsc, które będą działać cały czas przez siedem dni w tygodniu. Możemy teraz przy jednym stole zgromadzić kilku specjalistów - wskazuje dr n. med. Wojciech Zajdel, zastępca kierownika Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej.

Dr n. med. Wojciech Zajdel o nowych możliwościach leczenia Józef Polewka / RMF24

Powstanie nowej sali hybrydowej wraz z wyposażeniem było możliwe dzięki ponad 5 mln zł dofinansowania z budżetu województwa małopolskiego.

W sali hybrydowej będą realizowane zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej, chirurgii naczyniowej oraz endowaskularnej, elektrokardiologii i angiologii. Dzięki modernizacji, podczas pojedynczego znieczulenia będzie możliwe przeprowadzanie zabiegów z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności kilku zespołów wielospecjalistycznych podczas pojedynczej procedury. Takie postępowanie skróci proces leczniczy i umożliwi przeprowadzenie większej ilości zabiegów, utrzymując równocześnie ich wysoką jakość.

Kompleksowe wyposażenie sali w najnowocześniejszy sprzęt pozwoli na przeprowadzanie najbardziej złożonych zabiegów kardiologicznych w obrębie tętnic wieńcowych i aorty, a zwłaszcza zabiegów strukturalnych, korygujących nabyte i wrodzone wady serca, złożonych ablacji zaburzeń rytmu oraz kompleksowych zabiegów hybrydowej rewaskularyzacji serca.

Szpital Jana Pawła II jest jednym z wiodących w Polsce szpitali w zakresie przezskórnego wszczepienia zastawki aortalnej. W 2008 roku wykonano tu pierwszy zabieg tego rodzaju w Polsce.

Od tej pory specjaliści implantowali 650 zastawek przezskórnych, a w 2022 roku już 150. Pomimo corocznego wzrostu, liczba ta - jak mówią lekarze - jest wciąż poniżej potrzeb. Poza zabiegami na zastawce aortalnej i płucnej prowadzone są także przezskórne interwencji w zakresie zastawki mitralnej, trójdzielnej.

Nowa sala hybrydowa, wyposażona zgodnie ze standardami światowymi, istotnie zwiększy dostępność tych ratujących życie i poprawiających jego jakość procedur, a także pozwoli na opracowanie nowych metod leczenia hybrydowego.

W sali hybrydowej wykonywane będą również najbardziej kompleksowe zabiegi przezskórnej rewaskularyzacji wieńcowej z wykorzystaniem przezskórnych pomp do krótkoterminowego wspomagania krążenia. Będzie to ważne uzupełnienie prowadzonego od wielu lat programu leczenia krańcowej niewydolności serca z wykorzystaniem chirurgicznych pomp do wspomagania lewej komory oraz przeszczepów serca. Umożliwi to również rozpoczęcie programu leczenia wstrząsu kardiogennego z zastosowaniem pomp wspomagających pracę lewej komory czy systemu pozaustrojowego utlenowania krwi.

Zakupiony został nowoczesny angiograf, którego precyzja i nowoczesne oprogramowanie daje operatorom komfort pracy oraz zapewnia pewność uzyskania optymalnego wyniku zaplanowanego zabiegu przy jednoczesnym zastosowaniu minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego.

Ponadto, dzięki integracji i fuzji różnych metod obrazowania w czasie rzeczywistym (angiografia, tomografia komputerowa, rezoznans magnetyczny czy trójwymiarowa echokardiografia przezprzełykowa) zwiększone zostanie bezpieczeństwo wykonywanych procedur. Dodatkową cechą poprawiającą funkcjonalność angiografu na sali hybrydowej jest zastosowanie zawieszenia sufitowego - co pozwala na niezakłócony dostęp całego zespołu operacyjnego do pacjenta.

Obecnie w Pracowniach Hemodynamiki i Angiografii znajdują się cztery sale zabiegowe, w których miesięcznie wykonywanych jest ponad 760 procedur, co w skali całego roku daje ich ponad 9 tysięcy. Średnio na jedną salę zabiegową przypada 190 procedur na miesiąc, a rocznie ponad 2 200.

W dniu otwarcia nowoczesnej sali hybrydowej Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ogłosił oficjalnie rozpoczęcie realizacji programu pilotażowego - Krajowa Sieć Kardiologiczna.

Z uwagi na fakt, że choroby układu krążenia są pierwszą przyczyną zgonów Polaków i odpowiadają za niemal połowę wszystkich zgonów w naszym kraju konieczne jest przyspieszenie i uproszczenie diagnostyki pacjentów kardiologicznych, co jest celem programu. Dzięki projektowi większa ilość chorych, w krótszym czasie, zostanie objętych opieką wysokospecjalistyczną. Krajowa Sieć Kardiologiczna przyspieszy drogę pacjenta - od wykrycia choroby do wdrożenia skutecznej terapii. Chorzy maksymalnie w ciągu 30 dni trafią do specjalisty i rozpoczną leczenie najlepszymi metodami w danym ośrodku specjalistycznym - mówił prof. Jacek Legutko.

Głównym koordynatorem programu jest Narodowy Instytut Kardiologii im. kardynała Stefana Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Ośrodkiem koordynującym pilotażowy program Krajowej Sieci Kardiologicznej w Małopolsce jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.