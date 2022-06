Nowa kładka pieszo-rowerowa nad Wisłą w Krakowie między Ludwinowem a Kazimierzem powinna powstać do 2025 roku. Wydano już zgodę na jej budowę, ale przetarg ma zostać ogłoszony jesienią.

Wizualizacja nowej kładki w Krakowie. / Zarząd Inwestycji Miejskich /

Kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę ma połączyć Bulwar Inflancki pomiędzy ul. Skawińską a Wietora po stronie Kazimierza z Bulwarem Wołyńskim w pobliżu ul. Ludwinowskiej. Przeprawa ma zapewnić dogodne połączenie dla pieszych i rowerzystów z pominięciem istniejących mostów drogowych.

Kładka projektowana według koncepcji Biura Projektów Lewicki Łatak będzie składać się z trzech połączonych ze sobą konstrukcji, tworzonych przez dwa stalowe łuki o zmiennej sztywności zamocowane w masywnych żelbetowych podporach (przyczółkach) i środkowego pomostu widokowego. Rozpiętość łuków ma wynieść prawie 130 m. Całkowita szerokość pomostów to 13,60 m, a wysokość mierzona w najwyższym punkcie - 15,80 m.

Projekt nowej kładki w stolicy Małopolski. / Zarząd Inwestycji Miejskich /

/ Zarząd Inwestycji Miejskich /

Według urzędników kładka będzie stanowić ważne połączenie rowerowe znacząco usprawniające podróż i skracające czas dojazdu pomiędzy obszarami Krakowa zlokalizowanymi po przeciwnych stronach rzeki, co przyczyni się do lepszego rozkładu ruchu miejskiego.

Mamy pozwolenie na budowę i to jest bardzo dobra informacja. Mamy zapewnione finansowanie, pracujemy nad przygotowaniem dokumentacji pod przetarg, aby ciągu najbliższych miesięcy można było go ogłosić, prędzej pewniej jesienią. Zakładamy, że w 2025 roku będziemy w stanie tę kładkę zrealizować. Na pewno kładka będzie rzucała się w oczy. Założenie konkursowe było takie, żeby to była nowa ikona architektury Krakowa - powiedział dziennikarzowi RMF FM Markowi Wiosło Jan Machowski z Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Przeprawa będzie kosztować 70 milionów złotych. Rada Miasta nie ustaliła jeszcze ewentualnej nazwy dla nowej kładki. Budowa mogłaby rozpocząć się w przyszłym roku.