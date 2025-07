Złote Serduszko z licytacji Finału WOŚP jest w kosmosie. Misja IGNIS z udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego umożliwiła zabranie tego wyjątkowego przedmiotu na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). WOŚP opublikowała niezwykłe nagranie. W 2025 roku Serduszko nr 1 zostało wylicytowane za rekordową kwotę - 1,3 mln zł.

Złote Serduszko WOŚP jest w kosmosie / WOŚP /

Wyniki działań Licytacji 33. Finału WOŚP

Złote Serduszka nierozerwalnie są związane z Finałami WOŚP, ponieważ ich licytacja jest punktem kulminacyjnym każdej finałowej niedzieli od 2. Finału WOŚP. W finale Licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców uzyskują one ogromne kwoty.

Nigdy bym nie pomyślał, że nasze Złote Serduszko będzie w kosmosie. To jest coś nieprawdopodobnego. Nigdy nam przez myśl nie przeszło, że to się urzeczywistni... Bądźmy dumni z tego, że w tym Złotym Serduszku, które poleciało w kosmos zawarta, jest idea milionów Polaków. To jest idea zarówno tych, którzy byli z nami tylko raz, jak i tych, którzy grają z nami od wielu lat. Tych grających w Polsce, jak i na świecie. W tym Złotym Serduszku jest cząstka każdego kto jest z nami, kto nas ogląda i akceptuje to, co robimy - podkreślił prezes Zarządu Fundacji WOŚP, Jurek Owsiak.

Wideo youtube

Proces powstawania Złotych Serduszek

Złote Serduszko z baretką o masie około 4,5 grama jest wykonane z żółtego złota próby AU 585. Każde z nich oznaczone jest kolejnym numerem oraz datą finału, podczas którego było licytowane.

W każdym Serduszku jest dokładnie 3,3789 grama złota. Są produkowane przez Mennicę Polską, na podstawie złota podarowanego przez darczyńców podczas poprzednich Finałów WOŚP.

Historia Złotych Serduszek sięga 1994 roku, kiedy to wylicytowano Serduszko z numerem "1" za 67,5 tys. zł. Powstały one ze złota przekazanego podczas pierwszego Finału.

Złote Serduszka są wykonywane w tej samej technologii do dziś, w tym ręcznie nakładaną czerwoną emalią.

Rekordowy Finał Licytacji i podróż w kosmos

26 stycznia Złote Serduszko podczas 33. Finału WOŚ zostało wylicytowane przez Fundację Roberta Dobrzyckiego za rekordową kwotę - 1,3 miliona złotych. Wyjątkowość tej licytacji polegała na tym, że Sławosz Uznański-Wiśniewski, astronauta projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej zabrał je w kosmiczną podróż.

Instagram Post

5 czerwca 2025 r. o godzinie 8:31 czasu polskiego z przylądka Canaveral wystartowała misja IGNIS To pierwsza w historii Polski misja technologiczno-naukowa realizowana na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) z udziałem polskiego astronauty.

WOŚP poinformował, że Złote Serduszko po zakończeniu misji trafi w ręce Fundacji Roberta Dobrzyckiego.

Oprac. Karolina Zamojska