Najnowszy sondaż przed II turą wyborów w Krakowie. Kto zostanie prezydentem?

Gibała z wyraźną przewagą
Z sondażu przeprowadzonego przez OGB dla portalu LoveKrakow.pl w dniach 7-8 października 2026 roku wynika, że Łukasz Gibała, kandydat komitetu Kraków dla Mieszkańców, mógłby liczyć na 59,96 proc. głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich.
Jego rywalka, Monika Piątkowska z komitetu Ponad Podziałami, uzyskałaby poparcie 40,04 proc. badanych. Przewaga Gibały nad Piątkowską wynosi więc aż 19,92 punktu procentowego.
Różnice w poparciu kobiet i mężczyzn
Analiza wyników pokazuje, że Gibała cieszy się większym poparciem wśród mężczyzn (56,99 proc.) niż kobiet (45,76 proc.). Z kolei Monika Piątkowska zdobywa 38,04 proc. głosów wśród kobiet i 28,65 proc. wśród mężczyzn.
Największym poparciem Gibała cieszy się w grupie wiekowej 30-39 lat, gdzie uzyskał aż 68,19 proc. głosów. Piątkowska z kolei najwięcej zwolenników ma wśród osób powyżej 70. roku życia – 44,40 proc.
Wyniki w dzielnicach Krakowa
Kandydat komitetu Kraków dla Mieszkańców prowadzi we wszystkich czterech analizowanych obszarach miasta: Krowodrzy, Nowej Hucie, Podgórzu i Śródmieściu. Najwyższy wynik osiąga w Śródmieściu – 55,04 proc. Monika Piątkowska największe poparcie zdobywa w Krowodrzy, gdzie uzyskała 38,37 proc.
Sondaż pokazuje także, jak rozkładają się głosy wśród sympatyków poszczególnych partii politycznych. Aż 87,01 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości deklaruje poparcie dla Gibały, natomiast blisko 71 proc. zwolenników Koalicji Obywatelskiej chce głosować na Monikę Piątkowską.
Wśród wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego poparcie dla obu kandydatów jest niemal równe - 49,99 proc. wyborców PSL-u chce głosować na Gibałę, a 50,01 proc. na Piątkowską.
Co ciekawe, aż 86,78 proc. osób, które w pierwszej turze poparły Michała Drewnickiego z PiS, w drugiej turze skłania się ku Łukaszowi Gibale. Lewicowy elektorat również częściej wybiera kandydata Krakowa dla Mieszkańców.
Metodologia badania
Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI na reprezentatywnej próbie 500 pełnoletnich mieszkańców Krakowa. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy, uwzględniając płeć oraz wiek respondentów.
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