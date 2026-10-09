Najnowszy sondaż przed II turą wyborów w Krakowie. Kto zostanie prezydentem?

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Łukasz Gibała zdecydowanie prowadzi w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Według najnowszego sondażu w drugiej turze wyborów mógłby liczyć na niemal 60-proc. poparcie mieszkańców miasta. Wyniki badania pokazują także ciekawe przepływy elektoratów i różnice w preferencjach w zależności od wieku, płci oraz dzielnicy.

Wieczór wyborczy podczas I tury wyborów/Fot. Jan Graczyński

Wieczór wyborczy podczas I tury wyborów/Fot. Jan Graczyński / East News

Gibała z wyraźną przewagą

Z sondażu przeprowadzonego przez OGB dla portalu LoveKrakow.pl w dniach 7-8 października 2026 roku wynika, że Łukasz Gibała, kandydat komitetu Kraków dla Mieszkańców, mógłby liczyć na 59,96 proc. głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Jego rywalka, Monika Piątkowska z komitetu Ponad Podziałami, uzyskałaby poparcie 40,04 proc. badanych. Przewaga Gibały nad Piątkowską wynosi więc aż 19,92 punktu procentowego.

Różnice w poparciu kobiet i mężczyzn

Analiza wyników pokazuje, że Gibała cieszy się większym poparciem wśród mężczyzn (56,99 proc.) niż kobiet (45,76 proc.). Z kolei Monika Piątkowska zdobywa 38,04 proc. głosów wśród kobiet i 28,65 proc. wśród mężczyzn.

Największym poparciem Gibała cieszy się w grupie wiekowej 30-39 lat, gdzie uzyskał aż 68,19 proc. głosów. Piątkowska z kolei najwięcej zwolenników ma wśród osób powyżej 70. roku życia – 44,40 proc.

Wyniki w dzielnicach Krakowa

Kandydat komitetu Kraków dla Mieszkańców prowadzi we wszystkich czterech analizowanych obszarach miasta: Krowodrzy, Nowej Hucie, Podgórzu i Śródmieściu. Najwyższy wynik osiąga w Śródmieściu – 55,04 proc. Monika Piątkowska największe poparcie zdobywa w Krowodrzy, gdzie uzyskała 38,37 proc.

Trudny weekend w Krakowie. Rekordowy półmaraton i wybory tego samego dnia W niedzielę mieszkańców Krakowa czekają wyjątkowe utrudnienia. 12. PKO Cracovia Półmaraton Królewski zbiega się z II turą przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Organizatorzy zapewniają, że dostęp do lokali wyborczych będzie możliwy mimo…

Sondaż pokazuje także, jak rozkładają się głosy wśród sympatyków poszczególnych partii politycznych. Aż 87,01 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości deklaruje poparcie dla Gibały, natomiast blisko 71 proc. zwolenników Koalicji Obywatelskiej chce głosować na Monikę Piątkowską.

Wśród wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego poparcie dla obu kandydatów jest niemal równe - 49,99 proc. wyborców PSL-u chce głosować na Gibałę, a 50,01 proc. na Piątkowską.

Co ciekawe, aż 86,78 proc. osób, które w pierwszej turze poparły Michała Drewnickiego z PiS, w drugiej turze skłania się ku Łukaszowi Gibale. Lewicowy elektorat również częściej wybiera kandydata Krakowa dla Mieszkańców.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI na reprezentatywnej próbie 500 pełnoletnich mieszkańców Krakowa. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy, uwzględniając płeć oraz wiek respondentów.

Piątek jest ostatnim dniem kampanii przed II turą wyborów prezydenta Krakowa. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę.

Wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta.