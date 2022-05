W najbliższy weekend pasażerów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie czeka kilka zmian. W sobotę rozpocznie się trzeci etap remontu ulicy Prądnickiej, prace w rejonie przystanku "Jubilat", a także ruszy autobusowa linia zastępcza nr 703 do Krowodrzy Górki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Remont ul. Prądnickiej rozpocznie się w sobotę, 21 maja, i potrwa 3 tygodnie. Prace na torowisku przy przystanku "Jubilat" mają odbyć się w weekend 21-22 maja (sobota-niedziela). Również w sobotę, 21 maja, ruszy kursowanie autobusów linii zastępczej nr 703, uruchomionej w związku z budową linii tramwajowej do Górki Narodowej. Z kolei od poniedziałku, 23 maja, na przystanku przy ul. Ogrodowej będą zatrzymywać się autobusy linii nr 154, która obecnie kończy trasę na pętli przy Nowym Kleparzu.

Oto wszystkie zmiany w funkcjonowaniu krakowskiej komunikacji miejskiej, jakie w najbliższych dniach czekają pasażerów.

Remont na ul. Prądnickiej

Krakowskie MPK zaplanowało następujące zmiany w związku z remontem ul. Prądnickiej. Tak będą kursowały wybrane linie w związku z tymi pracami.

Linie autobusowe miejskie:

nr 130 - w kierunku "Azorów" będzie kursować po stałej trasie. W kierunku "Dworca Głównego Zachód" będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: "Azory" - ... - przystanek "Wrocławska", ul. Świętokrzyska, ul. Mazowiecka, al. Słowackiego , przystanek "Nowy Kleparz" - ... "Dworzec Główny Zachód"

Przystanek "Friedleina" 02 będzie nieczynny

- w kierunku "Azorów" będzie kursować po stałej trasie. W kierunku "Dworca Głównego Zachód" będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: "Azory" - ... - przystanek "Wrocławska", , przystanek "Nowy Kleparz" - ... "Dworzec Główny Zachód" Przystanek "Friedleina" 02 będzie nieczynny nr 137 - w kierunku "Nowego Kleparza" będzie kursować po dotychczasowej trasie czasowo zmienionej. W kierunku "Górki Narodowej Wschód" będzie kursować po kolejnej trasie czasowo zmienionej: "Nowy Kleparz" - ul. Wrocławska, ul. Wybickiego, ul. Doktora Twardego, nawrotka przy ul. Pielęgniarek, przystanek "Bratysławska", ul. Bratysławska, ul. Prądnicka , ul. Opolska - ... - "Górka Narodowa Wschód"

Po ruszeniu z przystanku "Nowy Kleparz" linia zatrzymuje się dopiero na przystanku "Bratysławska"

- w kierunku "Nowego Kleparza" będzie kursować po dotychczasowej trasie czasowo zmienionej. W kierunku "Górki Narodowej Wschód" będzie kursować po kolejnej trasie czasowo zmienionej: , ul. Opolska - ... - "Górka Narodowa Wschód" Po ruszeniu z przystanku "Nowy Kleparz" linia zatrzymuje się dopiero na przystanku "Bratysławska" nr 140 - w kierunku "Nowego Kleparza" będzie kursować po stałej trasie. W kierunku pętli "Radzikowskiego Osiedle" będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: "Nowy Kleparz" - ul. Wrocławska, przystanek "Łobzów SKA" - ... - "Radzikowskiego Osiedle"

Po ruszeniu z przystanku "Nowy Kleparz" linia zatrzymuje się dopiero na przystanku "Łobzów SKA"

- w kierunku "Nowego Kleparza" będzie kursować po stałej trasie. W kierunku pętli "Radzikowskiego Osiedle" będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: "Nowy Kleparz" - przystanek "Łobzów SKA" - ... - "Radzikowskiego Osiedle" Po ruszeniu z przystanku "Nowy Kleparz" linia zatrzymuje się dopiero na przystanku "Łobzów SKA" nr 154, 164 - zostaną przywrócone na stałe trasy (omijając remontowany fragment ul. Prądnickiej przez pętlę autobusową

Przystanki "Nowy Kleparz" w obu kierunkach będą funkcjonować w stałych lokalizacjach

Przystanek "Bratysławska" dla linii nr 154 w kierunku "Prądnika Białego" nadal będzie funkcjonować w tymczasowej lokalizacji (słupek 75)

Linie autobusowe aglomeracyjne:

nr 257, 277, 280 - w kierunku "Nowego Kleparza" będą kursować po stałej trasie. W kierunku miejscowości podkrakowskich będą kursować po trasach czasowo zmienionych: "Nowy Kleparz" - ul. Prądnicka, ul. Doktora Twardego, ul. Pielęgniarek, ul. Prądnicka, ul. Opolska , przystanek "Opolska Estakada" - ... "Narama Remiza" / "Iwanowice Dworskie Pętla" / "Owczary Pętla"

Na zmienionym odcinku trasy linie będą obsługiwać istniejące przystanki

- w kierunku "Nowego Kleparza" będą kursować po stałej trasie. W kierunku miejscowości podkrakowskich będą kursować po trasach czasowo zmienionych: "Nowy Kleparz" - , przystanek "Opolska Estakada" - ... "Narama Remiza" / "Iwanowice Dworskie Pętla" / "Owczary Pętla" Na odcinku trasy linie będą obsługiwać istniejące przystanki nr 301 - będzie kursować po dotychczasowej trasie czasowo zmienionej: "Niepołomice Dworzec" - ... - przystanek "Nowy Kleparz", al. Słowackiego, ul. Warszawska, ul. Ogrodowa - "Dworzec Główny Zachód" (powrót: ul. Pawia)

nr 337 - w kierunku "Nowego Kleparza" będzie kursować po dotychczasowej trasie czasowo zmienionej przez ul. Pachońskiego, Wyki, Łokietka i Wybickiego. W kierunku "Owczar Pętli" będzie kursować po kolejnej trasie czasowo zmienionej: "Nowy Kleparz" - ul. Wrocławska, ul. Wybickiego, ul. Doktora Twardego, nawrotka przy ul. Pielęgniarek, przystanek "Bratysławska" , ul. Bratysławska - ... - "Owczary Pętla"

Po ruszeniu z przystanku "Nowy Kleparz" linia zatrzymuje się dopiero na przystanku "Bratysławska" (słupek 75), który będzie obsługiwany w zamian za przystanek "Szpital Narutowicza"

Linie autobusowa zastępcza:

nr 703 - będzie kursować po trasie: "Krowodrza Górka" - ... - ul. Krowoderskich Zuchów, ul. Wybickiego, ul. Doktora Twardego, ul. Prądnicka, al. Słowackiego, ul. Warszawska, ul. Kurniki - "Dworzec Główny Zachód" (powrót: ul. Pawia)

Częstotliwość kursowania pozostanie bez zmian

W obu kierunkach linia będzie omijać zamknięty fragment ul. Prądnickiej, przejeżdżając przez pętlę autobusową

Linia będzie obsługiwać istniejące przystanki z następującymi uwagami

Przystanek "Bratysławska" w kierunku "Krowodrzy Górki" będzie zlokalizowany na ul. Doktora Twardego przy tymczasowym peronie (słupek 75)

Przystanek "Nowy Kleparz" w kierunku "Dworca Głównego Zachód" będzie zlokalizowany na al. Słowackiego (słupek 03), a w kierunku "Krowodrzy Górki" na łączniku między al. Słowackiego i ul. Prądnicką (słupek 07) oraz na ul. Prądnickiej za wyjazdem z pętli autobusowej (słupek 09)

Przystanek końcowo-początkowy "Dworzec Główny Zachód" będzie zlokalizowany na ul. Kurniki (słupek 09)

Linie autobusowe nocne (od nocy z 21 na 22 maja):

nr 608 - w kierunku "Czyżyn Dworca" będzie kursować po stałej trasie. W kierunku "Pod Fortem" będzie kursować po dotychczasowej trasie czasowo zmienionej: "Czyżyny Dworzec" - ... - przystanek "Teatr Słowackiego", ul. Pawia, al. Słowackiego , przystanek "Nowy Kleparz" - ... - "Pod Fortem"

Przystanki "Stary Kleparz" i "Pędzichów" będą nieczynne

Na zmienionym odcinku trasy linia nie będzie obsługiwać żadnych przystanków

- w kierunku "Czyżyn Dworca" będzie kursować po stałej trasie. W kierunku "Pod Fortem" będzie kursować po dotychczasowej trasie czasowo zmienionej: "Czyżyny Dworzec" - ... - przystanek "Teatr Słowackiego", , przystanek "Nowy Kleparz" - ... - "Pod Fortem" Przystanki "Stary Kleparz" i "Pędzichów" będą nieczynne Na zmienionym odcinku trasy linia nie będzie obsługiwać żadnych przystanków nr 669 - zostanie przywrócona na stałą trasę, omijając remontowany fragment ul. Prądnickiej przez pętlę autobusową

Nadal będzie kursować we wszystkie noce w tygodniu

Przystanki o nazwie "Nowy Kleparz" w obu kierunkach będą funkcjonować w stałych lokalizacjach

- zostanie przywrócona na stałą trasę, omijając remontowany fragment ul. Prądnickiej przez pętlę autobusową Nadal będzie kursować we wszystkie noce w tygodniu Przystanki o nazwie "Nowy Kleparz" w obu kierunkach będą funkcjonować w stałych lokalizacjach nr 904 - w kierunku "Prądnika Białego" będzie kursować po stałej trasie. W kierunku pętli "Wieliczka Miasto" będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: "Prądnik Biały" - ... - przystanek "Wrocławska", ul. Wrocławska, ul. Świętokrzyska, ul. Mazowiecka, al. Słowackiego , przystanek "Nowy Kleparz" - ... - "Wieliczka Miasto"

Przystanek "Friedleina" 02 będzie nieczynny.

Rozkłady jazdy zostaną zmienione.

Informacja od MPK Kraków / krakow.pl / Materiały prasowe

Prace na torowisku przy przystanku "Jubilat"

W sobotę i niedzielę, 21 i 22 maja, ma zostać wykonane tzw. stabilizowanie płyt torowych w rejonie przystanku "Jubilat" (w kierunku centrum). Aby roboty mogły zostać sprawnie przeprowadzone, w weekend wyłączony zostanie ruch tramwajowy od filharmonii do pętli "Salwator".

Oto zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie w związku z tymi pracami:

Linie tramwajowe:

nr 1 - będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: "Wzgórza Krzesławickie" - ... - ul. Dominikańska, ul. Straszewskiego, ul. Piłsudskiego, al. 3 Maja - "Cichy Kącik"

nr 2 - linia w dalszym ciągu jest zawieszona

nr 20 - będzie kursować po kolejnej trasie czasowo zmienionej: "Mały Płaszów P+R" - ... - ul. Podwale, ul. Straszewskiego, ul. Franciszkańska, ul. Starowiślna - "Dajwór"

Linie autobusowe:

nr 100 - przystanek początkowy "Salwator" zostanie tymczasowo przeniesiony na ul. Senatorską, jak dla linii aglomeracyjnych (słupek 05)

nr 109 - przystanek "Salwator" w kierunku Bielan zostanie tymczasowo przeniesiony na ulicę Kościuszki, na istniejący przystanek tramwajowy "Salwator" 03

nr 502 - będzie kursować po trasie wydłużonej: "Aleja Przyjaźni" - ... - przystanek "Muzeum Narodowe", ul. Krasińskiego, ul. Kościuszki - "Salwator"



Przystanek "Cracovia Stadion" dla linii 502 będzie nieczynny

Na wydłużonym odcinku trasy linia będzie obsługiwać przystanki: "Jubilat" i "Komorowskiego"

Przystanek końcowo-początkowy "Salwator" będzie znajdować się na łącznicy między ul. Kościuszki i Senatorską (w miejscu zwykłego przystanku początkowego linii nr 100 - słupek 04).

Rozkłady jazdy linii autobusowych i tramwajowych zostaną zmienione.

Zasady zachowania ważności biletów:

Bilety okresowe wykupione na linie kursujące po trasach czasowo zmienionych zachowują ważność na stałych trasach tych linii. Ponadto:



bilety okresowe wykupione na linię nr 1 zachowują ważność:

na trasie linii nr 502 na odcinku "Uniwersytet Jagielloński" - "Salwator"

na trasie linii nr 502 na odcinku "Uniwersytet Jagielloński" - "Salwator" bilety okresowe wykupiona na linię nr 20 zachowują ważność:

na trasie linii nr 502 na odcinku "Rondo Mogilskie" - "Salwator".

Budowa tramwaju do Górki Narodowej

Już od soboty, 21 maja, autobusy linii zastępczej nr 703, uruchomionej w związku z budową linii tramwajowej do Górki Narodowej, dojadą w okolice Dworca Głównego aż do przystanku przy ul. Kurniki. Z kolei od 23 maja na przystanku przy ul. Ogrodowej będą zatrzymywać się autobusy linii nr 154, która obecnie kończy trasę na pętli przy Nowym Kleparzu.

Działający przy ulicy Ogrodowej przystanek autobusowy zostanie bowiem wydłużony. Będzie to wiązać się z likwidacją części miejsc postojowych. Zmiana ma charakter czasowy - informuje Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie.Warto wiedzieć, że w związku z kolejnym etapem robót przy budowie linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej wyłączona została pętla Krowodrza Górka. Jednak ta część Krakowa nie została pozbawiona komunikacji tramwajowej - do okolic skrzyżowania ulic Bratysławskiej, Doktora Twardego i Wybickiego kursują bowiem linie nr 17 i 19, a także linia zastępcza nr 70 - obsługiwane przez tramwaje dwukierunkowe. Dodatkowo uruchomiona została zastępcza linia autobusowa nr 703.

Taka organizacja transportu publicznego utrzyma się przez najbliższe miesiące. Jednak po rozpoczęciu budowy podstacji przy ul. Prądnickiej (nowa stacja zasilająca trakcję tramwajową), konieczne będzie wyłączenie ruch tramwajowego w tej części miasta. Wtedy linie dojadą do pętli przy Dworcu Towarowym, a ruch komunikacji tramwajowej do Krowodrzy Górki zostanie przywrócony po uruchomieniu nowej podstacji i kompleksowej wymianie oraz budowie nowej infrastruktury w tej części miasta. O szczegółach zmian będziemy informować w odrębnych komunikatach.

Przypomnijmy, że linia tramwajowa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku Krowodrza Górka - Górka Narodowa będzie miała ponad 5 kilometrów długości. Pozwoli na wygodny przejazd z północnych obrzeży do centrum miasta w niewiele ponad 20 minut. W ramach zadania powstaną aż 23 perony tramwajowe. Do dyspozycji zmotoryzowanych oddane zostaną trzy parkingi P+R. Ponad 60 procent torowiska będzie zielona.