W związku z budową nowej linii tramwajowej w północnej części Krakowa od środy, 4 maja, będą obowiązywały zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Dojeżdżających tramwajem do pętli Krowodrza Górka czekają kolejne utrudnienia.

Od środy, 4 maja, czasowa organizacja ruchu wprowadzona będzie w dwóch lokalizacjach. Pierwsza z nich będzie dotyczyć ul. Fieldorfa Nila, gdzie wdrożony zostanie ruch jednokierunkowy w kierunku ul. Prądnickiej.

Których ulic dotyczą utrudnienia?

Drogowcy zajmą południowy pas ruchu od ul. Krowoderskich Zuchów do wysokości dojazdu do bloku nr 17. Ruch jednokierunkowy nie będzie dotyczył rowerzystów. Kierowcy będą mogli korzystać z trasy objazdowej ulicami: Prądnicką, Bratysławską, Wybickiego i Krowoderskich Zuchów - informuje krakowski urząd miasta.

Z ruchu (zarówno samochodowego, jak i rowerowego) wyłączona zostanie ul. Kluczborska. W tym czasie prowadzone będą roboty drogowo-torowe na obu ulicach, które przetnie linia tramwajowa do północnych dzielnic miasta.

Zmiany obejmą też skrzyżowanie ulic Bratysławskiej, Doktora Twardego i Wybickiego. Wykonawca, na potrzeby przebudowy, zajmie sporą część tego skrzyżowania. Tam również będą prowadzone roboty drogowo-torowe, konieczne do poprowadzenia linii tramwajowej na północ. Dla każdego z kierunków będzie po jednym pasie ruchu.

Wyłączona zostanie również sygnalizacja świetlna. Kierunkiem głównym nadal będzie ciąg ul. Doktora Twardego - Wybickiego. Taka organizacja ruchu potrwa ok. dwa miesiące. Wtedy prace na skrzyżowaniu wejdą w kolejna fazę.

Zmiany dla pasażerów komunikacji publicznej

Roboty drogowo-torowe na początkowym odcinku inwestycji wymuszą dalsze wstrzymanie ruchu tramwajowego do pętli Krowodrza Górka. Przypomnijmy, że już w weekend majowy (od 30 kwietnia do 3 maja) zawieszone jest kursowanie tramwajów do tej pętli. Dla mieszkańców uruchomiona została komunikacja zastępcza na trasie "Dworzec Główny Zachód" - "Krowodrza Górka".

Od 4 maja tramwaje obsługiwane przez tabor dwustronny dojadą do okolic skrzyżowania ulic Bratysławskiej, Doktora Twardego i Wybickiego, gdzie zatrzymają się na tymczasowym przystanku "Bratysławska", zlokalizowanym na wysokości ul. Pielęgniarek. Tam też będzie funkcjonował czasowy przystanek autobusowy, gdzie na pasażerów będzie czekała autobusowa komunikacja zastępcza do pętli Krowodrza Górka.

Do tymczasowego przystanku "Bratysławska" dojadą tramwaje linii nr 17 (z pętli "Czerwone Maki P+R"), nr 19 (z pętli "Borek Fałęcki") oraz zastępczej linii nr 70 (z pętli "Cichy Kącik"). Do pętli Krowodrza Górka będzie można dojechać autobusową linia zastępczą nr 703, która będzie kursować w godzinach szczytu co 5-7 minut, skierowany na nią będzie tabor wielkopojemny.

Zgodnie z aktualnym planem, wstrzymanie ruchu tramwajowego do pętli Krowodrza Górka potrwa około sześć miesięcy.