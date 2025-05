Mieszkańcy Krakowa muszą przygotować się na gigantyczne utrudnienia. Właśnie dzisiaj rozpoczął się długo zapowiadany remont mostu Grunwaldzkiego. Przeprawa będzie zamknięta dla samochodów aż przez 7 miesięcy, a przez 5,5 miesiąca nie przejadą tędy również tramwaje. Piesi i rowerzyści mogą korzystać z mostu bez zmian, ale kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą uzbroić się w cierpliwość. Cały remont potrwa 10 miesięcy.

Panorama Krakowa z widokiem na Wawel oraz okolice mostu Grunwaldzkiego / Shutterstock

Bez tego remontu most się nie utrzyma

Mieszkańcy Krakowa muszą przygotować się na wielkie utrudnienia w ruchu. Dotyczy to zarówno pasażerów komunikacji miejskiej jak i kierowców. Od 10 maja rusza remont mostu Grunwaldzkiego, który potrwa 10 miesięcy, w tym przez 7 miesięcy nie będą mogły przejeżdżać po nim samochody, a przez 5,5 miesiąca tramwaje. Przez cały okres trwania remontu ruch pieszy i rowerowy na moście będzie utrzymany - w pierwszym etapie od strony Wawelu, a w drugim od strony Skałki.

Jak poinformował Zarząd Dróg Miasta Krakowa, gruntowny remont mostu Grunwaldzkiego to jedna z większych inwestycji drogowych w Krakowie w tym roku. Jest on konieczny, bo ekspertyza przeprowadzona przez Politechnikę Krakowską wykazała, iż most może bezpiecznie funkcjonować maksymalnie do 2038 roku.

Docelowo planuje się jego rozbiórkę i budowę nowej przeprawy, która połączy Stare Miasto i Dębniki. Aby jednak obecna konstrukcja mogła posłużyć mieszkańcom jeszcze przez kilkanaście lat, konieczne jest przeprowadzenie pilnych prac remontowych.

Remont mostu Grunwaldzkiego obejmie kluczowe elementy konstrukcji, w tym: wymianę nawierzchni jezdni i torowiska tramwajowego, co poprawi bezpieczeństwo i komfort użytkowania mostu; naprawę żelbetowej płyty mostu, która stanowi podstawę całej konstrukcji; przebudowę ciepłociągu, aby zmodernizować infrastrukturę techniczną biegnącą przez most.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Z powodu zamknięcia mostu, na ul. Monte Cassino, w rejonie Centrum Kongresowego ICE Kraków, zostanie wybudowany tymczasowy przystanek, który umożliwi kursowanie tramwajów w obu kierunkach.

Linia tramwajowa będzie prowadziła od ul. Kapelanka, przez ul. Monte Cassino do Centrum Kongresowego ICE Kraków. Z ul. Dietla tramwaje zostaną przekierowane na ul. Krakowską. Zamknięcie mostu oznacza, że ruch tramwajowy i autobusowy będzie musiał być skierowany przez ul. Kalwaryjską/Limanowskiego do ul. Krakowskiej/Starowiślnej, gdzie linie powrócą na swoje stałe trasy.

Zostanie też wprowadzona komunikacja zastępcza. Linia tramwajowa będzie kursowała z "Czerwonych Maków P+R" do "Ronda Grunwaldzkiego", natomiast linia autobusowa z Łagiewnik przez rondo Grunwaldzkie do pętli na Powiślu - "Nowy Świat". Podczas prowadzonych prac, aby zachować dostęp do przystanku "Orzeszkowa", powstanie linia nr 784 jako wydłużenie trasy przejazdu autobusu nr 184.

Mapa utrudnień podczas remontu mostu Grunwaldzkiego w Krakowie / krakow.pl /

Objazdy dla kierowców

Dla kierowców przygotowano objazdy. Sugerowana trasa objazdowa będzie prowadzić trzecią obwodnicą miasta, czyli aleją Powstańców Śląskich i ulicą Powstańców Wielkopolskich.

Aby to rozwiązanie było funkcjonalne, konieczna będzie modyfikacja sygnalizacji świetlnej na rondzie Grunwaldzkim, na rondzie Matecznego oraz w rejonie przystanku "Korona". Z kolei sygnalizacja na ul. Stradomskiej, Dietla i Krakowskiej zostanie wyłączona.

Pojazdy wjeżdżające do Krakowa od północy przez al. 29 Listopada będą kierowane na ul. Wita Stwosza, Lubomirskiego, do ronda Mogilskiego i dalej ronda Grzegórzeckiego.