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Według wielu ekspertów, 19 stopni Celsjusza w mieszkaniu to optymalna temperatura na sezon grzewczy. Ale uwaga seniorzy! Najnowsze zalecenia ekspertów i Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że to za mało dla osób po 65. roku życia. Minimalna temperatura, która chroni zdrowie seniora, to nawet 21–22 stopnie Celsjusza.

Czemu seniorzy tak źle znoszą zimno? Odpowiedź kryje się w naszym organizmie. Z wiekiem słabnie mechanizm regulacji ciepła, podwzgórze reaguje wolniej, a mięśni, które „grzeją” od wewnątrz, jest coraz mniej. Efekt? Nawet lekki chłód łatwo prowadzi do wychłodzenia, które senior często zauważa dopiero, gdy już dojdzie do łagodnej hipotermii. Dodatkowo słabszy układ krążenia to większa podatność na wzrost ciśnienia i podstępne zagrożenie zawałem lub udarem mózgu.

Co więcej, zimne powietrze dosłownie „otwiera drzwi” dla infekcji. Wychłodzone błony śluzowe są łatwiejszym celem dla wirusów i bakterii, przez co seniorzy częściej trafiają do szpitala z powodu zapalenia płuc. Dochodzą do tego sztywne stawy i ból, który może ograniczyć codzienną aktywność i spowodować groźny upadek.

Idealna temperatura w każdym pomieszczeniu

Eksperci WHO rekomendują dla seniorów:

- 21–22°C w pokoju dziennym i sypialni (w nocy nie mniej niż 20°C)

- 23–24°C w łazience na czas kąpieli (szczególnie ważne, by unikać szoku termicznego)

Ważna jest także odpowiednia wilgotność – między 40 a 60 procent. Suchym powietrzem łatwo podrażnić śluzówki, a przeciągi zamiast pomóc mogą pogorszyć sprawę. Najlepsza metoda? Krótkie, intensywne wietrzenie (kilka minut przy zakręconych kaloryferach), a nie długotrwałe wychładzanie mieszkania.

Nie przesadzaj z ciepłem, ale nie ryzykuj zimna!

Nie chodzi jednak o to, by kaloryfery rozkręcać na maksa i siedzieć w tropikach. Przegrzewanie jest równie niezdrowe, zwłaszcza jeśli zapomnimy przy tym o wietrzeniu. Klucz to równowaga: komfortowa temperatura, wilgotność, regularna wentylacja i ciepły strój domowy.