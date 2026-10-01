Kraków obniża ceny biletów MPK dla studentów. Złotówka dziennie

RMF24

Od 1 listopada studenci w Krakowie będą mogli kupić roczny bilet komunikacji miejskiej za 365 zł. To aż o 105 zł mniej niż dotychczas. Nowa oferta skierowana jest do wszystkich studentów posiadających ważny status Karty Krakowskiej. Decyzję w tej sprawie podpisał pełniący funkcję Prezydenta Miasta Krakowa Stanisław Kracik.

Symboliczna złotówka dziennie za komunikację miejską

Obniżka ceny biletu oznacza, że korzystanie z autobusów i tramwajów w I strefie przez cały rok będzie kosztować studentów równowartość jednej złotówki dziennie. Bilet uprawnia do nieograniczonych przejazdów przez 365 dni, bez konieczności comiesięcznego odnawiania uprawnienia.

Studentów traktujemy jako ważną część naszej społeczności. Obniżenie ceny biletu to jeden ze sposobów, w jaki możemy ułatwić im codzienne funkcjonowanie w mieście – podkreśla Stanisław Kracik.

Kto może skorzystać z nowej oferty?

Nowa cena biletu będzie dostępna wyłącznie dla studentów posiadających ważny status Karty Krakowskiej. Zasady dostępu do biletu nie ulegają zmianie.

Oferta nie jest skierowana tylko do osób zameldowanych na stałe w Krakowie. Każdy student, który rozlicza podatek dochodowy w krakowskim urzędzie skarbowym i wskaże Kraków jako miejsce zamieszkania, może uzyskać status Karty Krakowskiej.

Jak uzyskać status Karty Krakowskiej?

Studenci niezameldowani na stałe w Krakowie muszą przedstawić dokument potwierdzający rozliczenie tutaj podatku – na przykład pierwszą stronę zeznania PIT z potwierdzeniem złożenia lub odpowiednie zaświadczenie z urzędu skarbowego.

Wniosek o status Karty Krakowskiej można złożyć zarówno elektronicznie, jak i w formie papierowej. Status ten można zapisać w aplikacji mobilnej mKraków lub mKKM, co pozwala na wygodne okazanie legitymacji i biletu na jednym urządzeniu.

Niższa cena biletu zostanie wprowadzona zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, co pozwala na szybkie wdrożenie nowej oferty bez konieczności uchwalania zmian przez Radę Miasta. Dzięki temu studenci już od listopada będą mogli korzystać z tańszych przejazdów.