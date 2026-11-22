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Przez lata pochodzenie wikingów pozostawało dla historyków zagadką. Przełomowe badania DNA 4500 osób, połączone z analizami archeologicznymi i językoznawczymi, wypełniły wreszcie tę lukę. Okazuje się, że przodkowie słynnych wojowników przybyli do Skandynawii z północnych Niemiec około 1600 lat temu, przynosząc ze sobą kult Odyna i niemal całkowicie zastępując lokalną ludność.

Przodkowie wikingów przybyli z północnych Niemiec

Przez wiele lat pochodzenie wikingów pozostawało dla naukowców zagadką. Najnowsze badania międzynarodowego zespołu, który przeanalizował DNA aż 4500 osób, pozwoliły zrekonstruować niezwykłą historię tych wojowniczych ludów. Wyniki wskazują, że przodków wikingów należy szukać wśród imigrantów, którzy około 1600 lat temu przybyli na tereny dzisiejszej Danii i południowej Szwecji z północnych Niemiec.

Przybysze niemal całkowicie zastąpili lokalną ludność, a ich wpływy bardzo szybko rozprzestrzeniły się we wschodniej Danii, Skanii oraz wzdłuż szwedzkiego wybrzeża aż po Uppsalę.

Wszystko, co było wcześniej, po prostu znika, czysto genetycznie - mówi profesor archeologii Kristian Kristiansen z Uniwersytetu w Göteborgu.

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Nowa religia i język. Tak narodziła się kultura wikingów

Przed epoką wikingów w dziejach Skandynawii istniała tajemnicza luka. Brakowało informacji, skąd wzięli się wikingowie i co działo się na tych terenach tuż przed ich ekspansją. Dzięki nowym badaniom naukowcy zdołali „załatać tę dziurę”, jak określił to profesor Kristiansen. Analizy genetyczne wykazały, że migracja z północnych Niemiec zbiega się w czasie z powstaniem języka staronordyckiego, którym później posługiwali się wikingowie.

Imigranci przynieśli również nową religię, w której kluczową rolę odgrywał Odyn, oraz zainicjowali zmiany społeczne, które doprowadziły do powstania kultury wikingów.

Naukowcy podkreślają, że podobieństwa między wikingami a Anglosasami mogą wynikać z tych samych procesów migracyjnych, które zachodziły równolegle na Wyspach Brytyjskich.

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Jak starożytne migracje ukształtowały języki Europy?

Dla naukowców jednym z najbardziej fascynujących odkryć jest zidentyfikowanie wcześniej nieznanej, dużej migracji do Skandynawii sprzed około 4000 lat. Przybysze dotarli prawdopodobnie z obszarów wokół Morza Bałtyckiego i przynieśli ze sobą przodka dzisiejszych języków germańskich. To wydarzenie miało kluczowe znaczenie dla rozwoju języków i kultury w całej północnej Europie.

Metody badawcze, łączące genetykę, archeologię i językoznawstwo, pozwoliły naukowcom nie tylko na odtworzenie migracji germańskich, ale także na rzucenie nowego światła na pochodzenie języków celtyckich. Analizy sugerują, że języki celtyckie rozprzestrzeniły się na zachód z Europy Środkowej około 3000 lat temu, również w wyniku migracji dużych grup ludności.

Genetyka otworzyła zupełnie nowe możliwości. Dzięki niej możemy weryfikować, obalać lub modyfikować modele, które mamy odnośnie prehistorii - podkreśla profesor Johan Ling z Uniwersytetu w Göteborgu.

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Odkrycia naukowców nie tylko zmieniają nasze wyobrażenia o pochodzeniu wikingów, ale także dostarczają nowych narzędzi do badania prehistorii całej Europy. Łącząc badania DNA z archeologią i językoznawstwem, naukowcy mogą coraz dokładniej rekonstruować dawne migracje, zmiany kulturowe i językowe.