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Ostrzeganie innych kierowców przed policyjnym patrolem za pomocą mrugania światłami drogowymi to popularny zwyczaj na polskich drogach. Wielu kierowców traktuje go jako koleżeński gest, który pozwala uniknąć mandatu za przekroczenie prędkości. Warto jednak wiedzieć, że takie zachowanie może mieć konsekwencje finansowe. Jaki mandat grozi za ostrzeganie przed policją i ile punktów karnych można otrzymać?

Kierowca, który ostrzega innych uczestników ruchu przed kontrolą policyjną, mrugając światłami drogowymi, musi liczyć się z mandatem w wysokości 200 złotych oraz czterema punktami karnymi.

Takie sankcje wskazała m.in. Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach w komunikacie opublikowanym 1 października 2026 roku. Policjanci przeprowadzili działania, podczas których ujawnili 47 kierowców ostrzegających innych przed kontrolą drogową. Wobec tych osób zastosowano postępowanie mandatowe.

Warto podkreślić, że mandat nie jest nakładany za samo poinformowanie o obecności policji, lecz za nieprawidłowe używanie świateł pojazdu.

Jakie przepisy regulują ostrzeganie przed kontrolą policji?

Nie istnieje osobny przepis, który wprost zakazywałby informowania innych kierowców o obecności policyjnego patrolu. Problemem jest jednak sposób przekazywania takiej informacji.

Podstawą prawną interwencji może być art. 51 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przepis określa zasady korzystania ze świateł drogowych. Można ich używać od zmierzchu do świtu na nieoświetlonych drogach, pod warunkiem że nie oślepiają innych uczestników ruchu.

Dodatkowo art. 97 Kodeksu wykroczeń przewiduje odpowiedzialność za naruszanie innych przepisów Prawa o ruchu drogowym.

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Czy można mrugać światłami, aby ostrzec przed niebezpieczeństwem?

Przepisy dopuszczają używanie sygnału świetlnego w sytuacji, gdy konieczne jest ostrzeżenie o niebezpieczeństwie. Wynika to z art. 29 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Trzeba jednak odróżnić ostrzeganie przed rzeczywistym zagrożeniem, takim jak wypadek, przeszkoda na jezdni czy niebezpieczna sytuacja, od informowania o kontroli policyjnej.

W pierwszym przypadku sygnał może służyć poprawie bezpieczeństwa. W drugim kierowca naraża się na mandat za niewłaściwe korzystanie z oświetlenia.

Dlaczego ostrzeganie przed policją może być niebezpieczne?

Wielu kierowców uważa mruganie światłami za przejaw wzajemnej solidarności na drodze. Nie zawsze jednak wiadomo, kogo ostrzegamy.

Może to być osoba przekraczająca dozwoloną prędkość, ale również kierowca prowadzący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, osoba bez uprawnień albo ktoś poszukiwany przez organy ścigania.

Ostrzeżenie może sprawić, że taka osoba ominie kontrolę i będzie kontynuować niebezpieczną jazdę. Z tego powodu policja regularnie apeluje o zaprzestanie tego rodzaju praktyk.