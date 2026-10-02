Sąd zdecydował ws. słów Łukasza Gibały o radnych Krakowa z Koalicji Obywatelskiej

RMF24

Sąd Okręgowy w Krakowie wydał orzeczenie w trybie wyborczym ws. Łukasza Gibały. W myśl nieprawomocnej jeszcze decyzji kandydat na prezydenta Krakowa otrzymał zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o miejskich radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy rzekomo mieli się do niego zgłosić i zapowiedzieć współpracę po potencjalnym zwycięstwie w wyborach. Gibała ma również opublikować sprostowanie w tej sprawie.

Sąd zdecydował ws. słów Gibały

Sprawa zaczęła się w poniedziałek, kiedy to kandydat na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM, że „zgłosiło się do niego sześcioro radnych KO, którzy twierdzą, że są otwarci na rozmowy”.

Nie podobało im się to, co robił Aleksander Miszalski i jeśli wygram wybory, to są gdzieś tam otwarci na jakąś współpracę – mówił Łukasz Gibała w RMF FM.

Radni zaprzeczają

W czwartek wszystkich 19 krakowskich radnych Koalicji Obywatelskiej zaprzeczyło tym doniesieniom. Podpisali oświadczenia, w których zapewnili, że nie rozmawiali z Łukaszem Gibałą o współpracy po jego ewentualnym zwycięstwie.

Według przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej wypowiedź Łukasza Gibały miała służyć skłóceniu klubu i dezorientowaniu mieszkańców. Pełnomocnik wyborczy Moniki Piątkowskiej złożył pozew w trybie wyborczym przeciwko Łukaszowi Gibale ws. tych słów.

Nakaz opublikowania sprostowania

W piątek Sąd Okręgowy w Krakowie wydał w tej sprawie orzeczenie w trybie wyborczym. Zgodnie z nieprawomocną jeszcze decyzją Łukasz Gibała otrzymał zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o miejskich radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy rzekomo mieli się do niego zgłosić i zapowiedzieć współpracę po potencjalnym zwycięstwie w wyborach.

Piątkowe orzeczenie obejmuje również nakaz opublikowania sprostowania na profilu Gibały na platformie Facebook, a także na antenie RMF FM.

Sprawa Gibały przeciwko Piątkowskiej odroczona do poniedziałku

Drugi zaplanowany na dziś proces w trybie wyborczym został odroczony do poniedziałku. Został on złożony przez pełnomocnika Łukasza Gibały przeciwko Monice Piątkowskiej.

Chodzi o jej wypowiedzi, w których sugerowała, że Gibała w większości głosowań wstrzymywał się od głosu. Przedstawiciele sztabu kandydata przedstawili obszerny materiał statystyczny pokazujący, że Monika Piątkowska przedstawiła nieprawdziwe informacje.