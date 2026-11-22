RMF24

Policjanci z Jastrowia (woj. wielkopolskie) zatrzymali parę, która przewoziła trzymiesięczne dziecko w bagażniku samochodu. Zarówno 46-letni mężczyzna, jak i 36-letnia kobieta nie posiadali uprawnień do kierowania pojazdem. Sprawą zajmie się sąd.

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło na terenie powiatu złotowskiego w Wielkopolsce. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Jastrowiu zatrzymali pojazd, w którym - jak się okazało - trzymiesięczne niemowlę przewożone było w bagażniku.

Dziecko znajdowało się w miejscu, które absolutnie nie jest przeznaczone do transportu pasażerów, co stworzyło poważne zagrożenie dla jego życia i zdrowia.

Kierowcy bez uprawnień

To nie wszystkie przewinienia zatrzymanej pary. W trakcie podróży za kierownicą pojazdu zmieniali się 46-letni mężczyzna oraz 36-letnia kobieta. Policjanci ustalili, że żadne z nich nie posiadało wymaganych uprawnień do prowadzenia samochodu. Co więcej, mężczyzna miał orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, natomiast kobieta nigdy nie uzyskała prawa jazdy.

Sprawą zajmie się sąd

Mężczyzna został zatrzymany przez policję. O dalszych konsekwencjach dla pary zadecyduje sąd. Funkcjonariusze przypominają, że przewożenie dzieci w miejscach nieprzystosowanych do tego celu jest surowo zabronione i może mieć tragiczne skutki.

Policja apeluje do wszystkich kierowców o przestrzeganie przepisów dotyczących przewozu najmłodszych pasażerów. Każde dziecko musi być przewożone w odpowiednim foteliku lub innym urządzeniu przytrzymującym, dostosowanym do jego wzrostu i masy ciała.

Niedopuszczalne jest przewożenie dzieci w bagażniku, na kolanach czy w innych miejscach nieprzeznaczonych do przewozu osób.