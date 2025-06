Początek czerwca w szpitalu im. Żeromskiego w Krakowie zawsze obfituje w wydarzenia skierowane do najmłodszych. W tym roku nie będzie inaczej, a wszystko rozpocznie się 3 czerwca, kiedy to zainaugurowany zostanie "Miesiąc Dzieci". Tego dnia od godziny 11:00 oddział pediatryczny zamieni się w prawdziwą krainę bajek i zdrowia. Wydarzenie to z pewnością ucieszy nie tylko najmłodszych pacjentów, ale również ich rodziców.

„Żeromski” organizuje 3 czerwca Dzień Dziecka, który zainauguruje „Miesiąc Dzieci” – cykl bezpłatnych badań i wydarzeń dedykowanych najmłodszym pacjentom. (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Bajkowe czytanie z udziałem znanych aktorek Jednym z głównych punktów programu będzie specjalne czytanie bajek, w którym udział wezmą znane i lubiane aktorki: Alina Kamińska, Magdalena Walach oraz Dorota Pomykała. Maluchy będą miały okazję wysłuchać przygód "Smoczka Mariana z Drakosławic", natomiast starsze dzieci zostaną zaproszone do świata krótkich opowieści, poruszających ważne tematy związane ze zdrowiem i otaczającym nas światem. Arteterapia - kreatywność w służbie zdrowia Kreatywne warsztaty arteterapeutyczne to kolejna propozycja, która ma na celu wspieranie zdrowia psychicznego najmłodszych poprzez sztukę. Zajęcia te, zaplanowane na cały czerwiec, to doskonała okazja do wyrażenia siebie i przeżycia chwil radości, niezależnie od aktualnego stanu zdrowia. Nowoczesna bieżnia rehabilitacyjna - dar od Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala 3 czerwca to także dzień, w którym oddział pediatryczny zostanie wyposażony w nowoczesną bieżnię rehabilitacyjną. To ważne wydarzenie, które podkreśla znaczenie aktywności fizycznej w procesie leczenia i rehabilitacji dzieci. Bezpłatne badania i konsultacje - troska o zdrowie najmłodszych Szpital oferuje w ramach "Miesiąca Dzieci" bezpłatne badania i konsultacje specjalistyczne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. To wyjątkowa okazja do przeprowadzenia kompleksowych badań bez długiego oczekiwania na wizytę u specjalisty. Ordynator Oddziału Pediatrycznego, Marta Czubaj-Kowal, podkreśla, że rodzice mogą liczyć na szybką i rzetelną diagnostykę. Rodzice nie muszą czekać miesiącami na wizytę u specjalisty. Wystarczy zgłosić się na nasz Oddział Pediatryczny - mówi. Pobyt diagnostyczny trwa maksymalnie 3 dni. W tym czasie dziecko przechodzi kompleksowe badania - w tym układu oddechowego, krążenia i pokarmowego. Planujemy prowadzić badania do końca sierpnia - dodaje ordynator. RMF 24