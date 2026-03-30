Podczas finału 26. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Krakowie wręczono Medale św. Brata Alberta za pomoc osobom z niepełnosprawnościami. Artyści wyłonieni poprzez eliminacje w całej Polsce wystąpili na scenie Teatru im. Słowackiego.

Gala 26. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Albertiana" / Łukasz Gągulski / PAP

Cztery kolejne Medale świętego Brata Alberta wręczono dziś w krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego. To wyróżnienie przyznawane jest co roku osobom bądź instytucjom pomagającym niepełnosprawnym i innym ludziom w potrzebie.

W tym roku otrzymali je działacz społeczny Piotr Pogon, założyciel Osady Burego Misia ks. Czesław Marchewicz, przedsiębiorca Dariusz Mrzygłód, a także DPS Dom Chłopaków w Broniszewicach.

To na pewno bardzo duża motywacja, żeby się nie zatrzymywać. Ja czasami śmieję się, że nasze życie w Broniszewicach to jest taki bieg. Nie można jakby zaprzestać tylko na tym, że chłopcy mają dom czy mają jedzenie, ale musimy ciągle się troszczyć o ich rozwój, o ich rehabilitację, czy terapię. Więc to jest dla nas bardzo motywujące wyróżnienie i wiem, że musimy biec z całych sił naprzód - mówiła RMF FM siostra Tymoteusza Gil, administrator Domu Chłopaków w Broniszewicach.

Na scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego wystąpili artyści wyłonieni poprzez eliminacje w całej Polsce. Prezentowali oni swoje zdolności wokalne i aktorskie.

Teatr działa na nich, jak najlepszy lek. Oni nawet jak są chorzy bardzo, to chcą przyjść i być na próbie (...) Dzięki temu zapominają o tych różnych strachach, które je otaczają, o tym, czego się boją, że się czują gorsi. I naprawdę są szczęśliwi. To jest bardzo trudna praca (...) tu trzeba mieć ogromną cierpliwość i w to wierzyć. Natomiast ja widzę, jak to na nich działa - mówiła naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Anna Dymna, prezes fundacji Mimo Wszystko, która organizuje Albertianę.

Medal św. Brata Alberta

Ustanowiony w 1997 r. Medal św. Brata Alberta ogólnopolska kapituła powołana przez Fundację im. Brata Alberta co roku przyznaje ludziom szczególnie zasłużonym w niesieniu pomocy osobom z niepełnosprawnościami i potrzebującym pomocy. Pierwszy odznaczenie to otrzymał kard. Franciszek Macharski. Wśród kolejnych wyróżnionych byli m.in. piosenkarka Lidia Jazgar, podróżnik i polarnik Marek Kamiński, a także kompozytor Jan Kanty Pawluśkiewicz