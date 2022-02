​Dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego Krzysztof Głuchowski ma zostać odwołany ze stanowiska. Zarząd województwa małopolskiego zdecydował o rozpoczęciu procedury.

Krzysztof Głuchowski / /Łukasz Gągulski / PAP

Jak podał Urząd Marszałkowski, podczas kontroli i audytu w Teatrze im. Juliusza Słowackiego "stwierdzono naruszenie przepisów w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych".

"Dodatkowo Pan Krzysztof Głuchowski odstąpił od realizacji umowy z dnia 23 października 2018 r. (ze zm.) w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz programu jego działania w zakresie paragrafu 4 ust. 2 umowy tj. zobowiązania dyrektora do dbałości o dobre imię Teatru w okresie sprawowania swej funkcji" - napisano.

Zawiadomienie wysłano także do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

O tym, że ma zostać rozpoczęta procedura odwoławcza, informowało kilka dni temu TVP Kraków. Wśród wymienianych powodów była m.in. "wulgaryzacja sceny" oraz planowany na kwiecień koncert Marii Peszek, promujący jej najnowszy album "Ave Maria".

Krzysztof Głuchowski jeszcze kilka dni temu mówił w Onecie, że próbuje się go zwalczać "starymi metodami, które znamy z minionych czasów". Ktoś próbuje mnie zastraszyć, jeżeli wypuszcza kontrolowaną informację do określonych mediów. Chodzi o to, żebym się popłakał, pokajał i przeprosił - mówił.

Kontrowersyjne "Dziady"

O Teatrze Słowackiego zrobiło się głośno w listopadzie 2021 roku po premierze "Dziadów" Adama Mickiewicza w reżyserii Mai Kleczewskiej. Spektakl był oskarżany o upolitycznienie. Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak opublikowała nawet oficjalne stanowisko , w którym skrytykowała inscenizację i odradziła organizację wyjść szkolnych. Skutek był jednak odwrotny - spektakl do dziś bije rekordy popularności.

Pojawiły się też doniesienia, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamierza się wycofać ze współprowadzenia Teatru Słowackiego. Wczoraj krakowscy radni przyjęli projekt rezolucji skierowanej do ministra Piotra Glińskiego, w której wyrazili zaniepokojenie.

Napisaliśmy tę rezolucję przypominająca ministerstwu o tym, że sprawa dotyczącą wolności artystycznej zagwarantowana jest przez Konstytucję (art. 73), a także międzynarodowe konwencje - mówiła radna Małgorzata Jantos.

"Artyści mają prawo do decydowania o sposobie, formie i miejscu prezentacji swoich dzieł. Na organach władzy publicznej spoczywa obowiązek podjęcia pozytywnych działań na rzecz rozwoju kultury" - napisano w tekście rezolucji.