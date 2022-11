Karę łączną 25 lat pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym ogłosił Sąd Okręgowy w Krakowie dla Grzegorza P. oskarżonego o zabójstwo chłopca, a także usiłowanie zabójstwa i spowodowania obrażeń ciała u własnego syna i swojej byłej partnerki.

/ Łukasz Gągulski / PAP

Sąd "wymierza oskarżonemu karę łączną 25 lat pozbawienia wolności, orzekając jej odbywanie w systemie terapeutycznym" - powiedział sędzia Janusz Kawałek.

Sąd orzekł również wobec mężczyzny środki zabezpieczające w postaci terapii psychiatryczno-psychologicznej i terapii uzależnień.

42-latek w marcu ub.r. zaatakował dwoje dzieci i swoją byłą partnerkę. Do zdarzenia doszło w Kozłowie koło Miechowa, w domu byłej partnerki mężczyzny. Do domu wpuścił go nastoletni syn pary, był tam także młodszy chłopiec z sąsiedztwa.

Mężczyzna metalową pałką pobił 10-latka i swoje dziecko. Zaatakował też matkę 13-latka, która wróciła do mieszkania.

Wskutek pobicia 10-latek zmarł, mimo akcji ratunkowej.

/ Łukasz Gągulski / PAP

Starszego chłopca w stanie ciężkim śmigłowcem przetransportowano do Krakowa. Kobieta również trafiła do szpitala.

Napastnik zabił także psa, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. W momencie zatrzymania próbował okaleczyć się nożem.