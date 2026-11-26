RMF24

Na przyszłym posiedzeniu Senat wybierze nowych członków Rady Polityki Pieniężnej - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Do tej pory zgłoszono dwie kandydatury: klub Lewicy proponuje ekonomistę, profesora Marcina Piątkowskiego, a klub Koalicji Obywatelskiej - posłankę Izabelę Leszczynę.

Wysłuchanie obojga kandydatów przed senacką komisją finansów odbędzie się 8 grudnia. Głosowanie będzie jedynie formalnością, bo koalicja rządowa ma większość w Senacie.

Kandydat Lewicy

Marcin Piątkowski jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznym, profesorem ALK. W przeszłości pracował m.in. w Banku Światowym i Międzynarodowym Funduszu Walutowym, był także głównym doradcą premiera Indii Narendry Modiego.

Marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty stwierdził w poniedziałek, że jest on „jednym z najwybitniejszych ekonomistów w Polsce”. Przywołał m.in. książkę Piątkowskiego „Złoty wiek. Jak Polska została europejskim liderem wzrostu i jaka czeka ją przyszłość” z 2020 roku, analizującą rozwój gospodarczy Polski po 1989 roku i przedstawiającą wyzwania dla dalszego rozwoju kraju.

Podzielone opinie w sprawie Izabeli Leszczyny

Kandydatura profesora Marcina Piątkowskiego nie wzbudza większych kontrowersji nawet w przypadku opozycji, tak w przypadku Izabeli Leszczyny jest zupełnie odwrotnie.

Mamy panią, która obiecywała, że za dotknięciem czarodziejskiej różdżki rozwiąże problemu polskiego budżetu i polskiej ochrony zdrowia. Potem jako minister się kompletnie skompromitowała i odchodziła w niesławie ze stanowiska – ocenił Leszczynę Michał Wawer z Konfederacji.

Swojej klubowej koleżanki bronią politycy KO. To jest bardzo dobra kandydatka, która wiele lat zajmowała się finansami publicznymi – mówił poseł Robert Kropiwnicki. Przyznał jednak, że Leszczyna z wykształcenia jest polonistką. Podstawowe wykształcenie ma polonistyczne, ale ma ogromne doświadczenie w komisji finansów, była wiceministrem finansów – dodawał.

Izabela Leszczyna od 2007 r. jest posłanką, w l. 2013 -2015 była wiceministrem finansów. Od połowy grudnia 2023 r. do lipca 2025 r. była ministrem zdrowia. Jest wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej. Według informacji z biogramu na stronie KO ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe m.in. zarządzanie jakością w organizacjach oraz finanse publiczne na SGH.

Jeśli posłanka KO Izabela Leszczyna zostanie powołana do Rady Polityki Pieniężnej mandat po niej obejmie osoba z kolejnym największym poparciem z tej samej listy startująca w wyborach 2023 r. - to były przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Łukasz Banaś. Wśród postawionych mu zarzutów są dwa korupcyjne: przyjęcie korzyści majątkowych w zamian za pośrednictwo w kontaktach z Bartłomiejem S. - byłym wicemarszałkiem woj. śląskiego, któremu zarzuty korupcyjne prokuratura postawiła w październiku 2024 r. - oraz za przychylność w podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu jednego z częstochowskich klubów sportowych.

Do tego dochodzą dwa zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach WORD oraz zarzut podżegania (w porozumieniu z Bartłomiejem S.) do wystawiania nierzetelnych faktur za usługi świadczone w trakcie kampanii wyborczej.

Łukasz Banaś mówi, że jest niewinny. Zgodził się na podawanie nazwiska.

Kto decyduje o składzie RPP?

Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim, Rada Polityki Pieniężnej jest organem NBP. W skład RPP wchodzą: przewodniczący, którym jest prezes NBP oraz 9 członków, wybieranych po 3 przez prezydenta, Sejm i Senat na 6-letnie kadencje.

Senat musi obecnie powołać dwóch nowych członków RPP, po tym, gdy wybrani w 2022 r. Ludwik Kotecki i Przemysław Litwiniuk zostali powołani do zarządu NBP i na początku listopada odwołani przez Senat z funkcji w Radzie.