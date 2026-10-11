„Deklasacja”. Drewnicki, Miller, Pełczyńska-Nałęcz komentują wyniki wyborów w Krakowie

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„Deklasacja. Kraków zdecydował: chce zmiany i porządnej miotły! Mieszkańcy mają dość marazmu, układów i koterii. Przy tym nie chcieli kandydatki Tuska” - napisał Michał Drewnicki z PiS, który w I turze zajął trzecie miejsce. „Kraków zdecydował. Gratuluję” - zwróciła się do Łukasz Gibały szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. „Mam nadzieję, że ta porażka KO to bezcenna lekcja na przyszły rok” - tak z kolei sonadażowe wyniki wyborów w stolicy Małopolski skomentował Bogdan Zdrojewski, europoseł KO, były minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Donalda Tuska.

Łukasz Gibała wygrał wybory na prezydenta Krakowa

Według najnowszego sondażu late poll OGB przeprowadzonego na zlecenie Polsat News, po podliczeniu ponad połowy komisji wyborczych, Łukasz Gibała uzyskał 62,6 proc. głosów, wyprzedzając Monikę Piątkowską, która zdobyła 37,4 proc. Frekwencja wyniosła 45,9

Koalicja Obywatelska przegrała wyścig o drugie największe miasto w Polsce. Lawina komentarzy

W niedzielny wieczór, tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników, politycy niemal wszystkich opcji pospieszyli w mediach społecznościowych z recenzją.

Leszek Miller, premier w latach 2001-2004, wieloletni lider lewicy: „Zachodzę w głowę, kto wpadł na pomysł, żeby kampanię wyborczą na prezydenta Krakowa rozpocząć w Warszawie. Od razu wiadomo, czyje poparcie kandydatka uważa za najważniejsze. Szczere gratulacje dla prezydenta Krakowa, Łukasza Gibały”.

Michał Drewnicki kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, który w I turze zajął trzecie miejsce: „Deklasacja. Kraków zdecydował: chce zmiany i porządnej miotły! Mieszkańcy mają dość marazmu, układów i koterii. Przy tym nie chcieli kandydatki Tuska. Także moi wyborcy przyczynili się do odsunięcia dotychczasowego układu rządzącego Krakowem. Dziękuję Wam za to! Łukasz Gibała otrzymał ogromny kredyt zaufania. Gratuluję mu zwycięstwa i liczę, że przy ważnych dla Krakowa projektach będziemy mogli współpracować. Będę wspierał dobre decyzje i stanowczo reagował na złe. Kraków pozostaje dla mnie na pierwszym miejscu”.

Bogdan Zdrojewski, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Koalicji Obywatelskiej, minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządach Donalda Tuska w latach 2007–2014: „Przyznam, że nie wiem na czym polega „fenomen” Krakowa. Wybory samorządowe w tym fantastycznym mieście zawsze były dla mnie zagadką. Pamiętam rozmowę z pierwszym prezydentem prof. Jackiem Woźniakowskim. To był 1991 rok. Był zdruzgotany. Kłopotami i polityką. Potem liczne zwroty i dziś? Życzę pomyślności miastu, bo nie tylko tak wypada, ale dlatego, że to bardzo ważne miasto. Mam też nadzieję, że ta porażka KO to bezcenna lekcja na przyszły rok. Chyba tania, oby”.

Paulina Matysiak, posłanka niezrzeszona, wcześniej wykluczona z partii Razem: „Podobno jest nowe powiedzenie: do czterech razy sztuka”.

Ryszard Petru, ekonomista należący do Klubu Parlamentarnego Centrum: „Wynik krakowskich wyborów jednoznacznie wskazuje na zapotrzebowanie na nową ofertę na polskiej scenie politycznej”.

Tomasz Trela, poseł Lewicy: „Bardzo podoba mi się zachwyt prawicy nad wynikiem wyborów w Krakowie. Tyle tylko, że gdybyśmy popatrzyli na przeszłość i poglądy kandydatów to mamy taki wynik. Centrolewica 100 - Prawica 0. Cieszcie się prawico i skrajna prawico, 2027 rok coraz bliżej”.

Beata Szydło, była premier, obecna europosłanka PiS: „Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa! Miażdżące zwycięstwo nad kandydatką Tuska. Gratuluję! Do zwycięstwa Łukasza Gibały przyczynili się w decydującym stopniu wyborcy prawicy. Mam nadzieję, że będzie o tym pamiętał”.

Mateusz Morawiecki, były premier Prawa i Sprawiedliwości, obecnie lider ugrupowania Rozwój Plus: „Dzisiaj Kraków, za rok cała Polska - byle nie Tusk, byle nie Platforma!”.

Andrzej Duda w RMF FM o Łukaszu Gibale: „Wielki triumf, wielkie zwycięstwo” „Nie jestem zaskoczony tymi wynikami. Oczywiście wolę czekać z potwierdzeniem do ostatecznych wyników, natomiast fakty są takie, że byłby to straszny blamaż ze strony firm robiących sondaże, gdyby się okazało, że ten wynik bardzo by się zmienił.…