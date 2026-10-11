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Wybory prezydenta Krakowa. Są najnowsze wyniki late poll

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 11 października (22:18) Aktualizacja: Dzisiaj, 11 października (23:10)

Według drugiego, najnowszego sondażu late poll OGB przeprowadzonego na zlecenie Polsat News Łukasz Gibała uzyskał 62,1 proc. głosów, wyprzedzając Monikę Piątkowską, która zdobyła 37,9 proc. Frekwencja wyniosła 45,9 proc. Z sondażu late poll Ipsos wynika z kolei, że Łukasz Gibała uzyskał 62,3 proc. poparcia, a Monika Piątkowska 37,7 proc.

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Wybory prezydenta Krakowa. Są najnowsze wyniki late poll
Monika Piątkowska, Łukasz GIbała, fot. ArtService/Łukasz Gągulski /PAP
  • Sondaże late poll OGB i Ipsos wskazują na wyraźne zwycięstwo Łukasza Gibały w wyborach na prezydenta Krakowa, z poparciem ponad 62 proc. głosów.
  • Frekwencja wyborcza wyniosła poniżej 46 proc., co oznacza, że mniej niż połowa uprawnionych mieszkańców wzięła udział w głosowaniu.
  • Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone przez Miejską Komisję Wyborczą, a Gibała zapowiada pierwsze decyzje dotyczące ochrony terenów zielonych i zmian w taryfach komunikacji miejskiej.
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Wyniki sondażu late poll OGB

Najnowszy sondaż OGB wskazuje na wyraźną przewagę Łukasza Gibały. Kandydat zdobył ponad 62 proc. głosów, podczas gdy jego rywalka, Monika Piątkowska, otrzymała 37,9 proc.

Według sondażu OGB frekwencja wyniosła 45,9 proc., co oznacza, że mniej niż połowa uprawnionych do głosowania wzięła udział w wyborach. 

Wyniki sondażu late poll Ipsos

Z sondażu late poll przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Polsat News wynika z kolei, że Łukasz Gibała uzyskał 62,3 proc. poparcia, a Monika Piątkowska 37,7 proc.

Frekwencja według drugiego sondażu late poll Ipsos wyniosła: 44,2 proc.

 

Krakowski Wieczór Wyborczy w RMF24

W niedzielę, 11 października, odbył się specjalny Krakowski Wieczór Wyborczy w RMF FM i RMF24 podczas którego eksperci, politycy oraz publicyści dyskutowali o przyszłości stolicy Małopolski.  

Zobacz transmisję z tego wydarzenia: 

Łukasz Gibała dla RMF FM i Polsat News komentuje sondażowe zwycięstwo w wyborach na prezydenta Krakowa

Według sondażowych wyników wyborów Łukasz Gibała, radny Miasta Krakowa, ma zostać nowym prezydentem Krakowa. Sam zainteresowany podkreśla jednak, że czeka na oficjalne potwierdzenie danych z Państwowej Komisji Wyborczej. 

Jeszcze czekam na oficjalne potwierdzenie tych danych z Państwowej Komisji Wyborczej. Natomiast, no jeśli by się okazało, że faktycznie dane się potwierdzą, to jest to spora przewaga. No i jest to wielki sukces wszystkich tych osób, które tyle lat walczyły o to, żeby w Krakowie doszło do realnej zmiany. Więc to będzie dzień historyczny

- powiedział Gibała w rozmowie z RMF FM i Polsat News.

Gibała zapowiedział, że niezależnie od ostatecznego wyniku, zamierza podziękować mieszkańcom Krakowa za oddane głosy. „Jutro nie zaskoczę pewnie państwa. Podobnie jak dwa tygodnie temu. Rondo Mogilskie, szósta czterdzieści pięć. Będziemy rozdawać obwarzanki i dziękować mieszkańcom za to, że na mnie zagłosowali. Niezależnie od tego, jaki ten wynik ostatecznie będzie” – zapowiedział.

Gibała podtrzymuje wcześniejsze deklaracje dotyczące swoich pierwszych decyzji po objęciu urzędu. 

Pierwsze dwie decyzje to jest A: Dolina Prądnika, ochrona prawie dwustu hektarów terenów zielonych. Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle. A druga decyzja to przywrócenie poprzednich taryf, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza przywrócenie biletu dwudziestominutowego, który został skrócony do piętnastu minut.

 – wymienił.

Nowy prezydent Krakowa podkreśla, że jest przygotowany do objęcia urzędu i ma już wybranych współpracowników. „Mam wspaniałych współpracowników, można też o nich poczytać na mojej stronie internetowej. (...) Są tam dostępne i biografie moich ekspertów od transportu, od gospodarki, od edukacji. (...) Byłem przygotowany już dwa lata temu, bo już wtedy była realna szansa na to, żeby wygrać. Więc tu myślę, że będziemy w stanie szybko ruszyć do pracy” – zapewnił Gibała.

Przedterminowe wybory po odwołaniu prezydenta

Przedterminowe wybory odbyły się po odwołaniu w maju Aleksandra Miszalskiego w drodze referendum. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowem zarządzał Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca.

Oficjalne wyniki wkrótce

Oficjalne wyniki wyborów zostaną ogłoszone przez Miejską Komisję Wyborczą poprzez publikację protokołu w wersji papierowej przy Placu Wszystkich Świętych w Krakowie.


Źródło: RMF24
Tagi: Łukasz Gibała Monika Piątkowska wybory na prezydenta Krakowa

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