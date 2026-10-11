Andrzej Duda w RMF FM o Łukaszu Gibale: „Wielki triumf, wielkie zwycięstwo”

RMF24

„Nie jestem zaskoczony tymi wynikami. Oczywiście wolę czekać z potwierdzeniem do ostatecznych wyników, natomiast fakty są takie, że byłby to straszny blamaż ze strony firm robiących sondaże, gdyby się okazało, że ten wynik bardzo by się zmienił. Raczej więc rzeczywiście przede wszystkim należy pogratulować panu, kiedyś posłowi, dzisiaj już prezydentowi elektowi Łukaszowi Gibale, bo to jest jego wielki triumf, jego wielkie zwycięstwo” - powiedział były prezydent Andrzej Duda, który był naszym gościem podczas Krakowskiego Wieczoru Wyborczyego w RMF24.

Gibała czy Piątkowska - na kogo głosował Andrzej Duda?

Były Prezydent RP, który na co dzień mieszka już nie w Warszawie, a w Krakowie, a dziś wieczorem odwiedził nas na Kopcu Kościuszki, nie chciał odpowiedzieć wprost na pytanie Piotra Salaka, czy oddał głos na Łukasza Gibałę, czy na Monikę Piątkowską. Wyraźnie jednak zaznaczył, że zagłosował za zmianą.

Myślę, że tak jak zdecydowana większość ludzi w Krakowie, jak ja chciała, żeby coś się po prostu zmieniło, bo to, co działo się ostatnio, było już bardzo złe. Dawniej, jeszcze w czasach, kiedy prezydenturę tutaj realizował pan prezydent Jacek Majchrowski, te wpływy Platformy Obywatelskiej były duże, ale mimo wszystko nie były pełne. W momencie, kiedy stały się pełne, podjęto cały szereg fatalnych decyzji i to zarówno decyzji personalnych, jak i decyzji, co do naszego życia na co dzień w Krakowie (...) - powiedział Andrzej Duda. Chcieliśmy tego, żeby przyszła jakaś nowa propozycja. Tą jedyną nową propozycją był pan Łukasz Gibała, bo tylko on był w stanie wyjść z z taką propozycją, która znalazła poparcie Krakowian w wystarczającej liczbie, żeby wejść do drugiej tury - dodał były prezydent.

mężczyzna w studiu radiowym RMF FM / RMF FM

Według exit poll II turę wyborów na prezydenta Krakowa wygrał Łukasz Gibała. W sondażu Ipsos uzyskał 61 proc. poparcia, a w sondażu OGB 64,1 proc.

Jego rywalka Monika Piątkowska uzyskała odpowiednio 39 proc. i 35,9 proc.

Przedterminowe wybory w Krakowie odbyły się po odwołaniu poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego w wyniku referendum.

Wybory prezydenta Krakowa. Mamy wyniki exit poll! 11 października, tuż po zamknięciu lokali wyborczych, opublikowano wyniki dwóch sondaży exit poll dotyczących drugiej tury wyborów na prezydenta Krakowa. Według nich zwycięzcą został Łukasz Gibała. Jeśli wyniki te zostaną potwierdzone przez…