Andrzej Duda w RMF FM o Łukaszu Gibale: „Wielki triumf, wielkie zwycięstwo”

Gibała czy Piątkowska - na kogo głosował Andrzej Duda?
Były Prezydent RP, który na co dzień mieszka już nie w Warszawie, a w Krakowie, a dziś wieczorem odwiedził nas na Kopcu Kościuszki, nie chciał odpowiedzieć wprost na pytanie Piotra Salaka, czy oddał głos na Łukasza Gibałę, czy na Monikę Piątkowską. Wyraźnie jednak zaznaczył, że zagłosował za zmianą.
Myślę, że tak jak zdecydowana większość ludzi w Krakowie, jak ja chciała, żeby coś się po prostu zmieniło, bo to, co działo się ostatnio, było już bardzo złe. Dawniej, jeszcze w czasach, kiedy prezydenturę tutaj realizował pan prezydent Jacek Majchrowski, te wpływy Platformy Obywatelskiej były duże, ale mimo wszystko nie były pełne. W momencie, kiedy stały się pełne, podjęto cały szereg fatalnych decyzji i to zarówno decyzji personalnych, jak i decyzji, co do naszego życia na co dzień w Krakowie (...) - powiedział Andrzej Duda.
Chcieliśmy tego, żeby przyszła jakaś nowa propozycja. Tą jedyną nową propozycją był pan Łukasz Gibała, bo tylko on był w stanie wyjść z z taką propozycją, która znalazła poparcie Krakowian w wystarczającej liczbie, żeby wejść do drugiej tury - dodał były prezydent.
Według exit poll II turę wyborów na prezydenta Krakowa wygrał Łukasz Gibała. W sondażu Ipsos uzyskał 61 proc. poparcia, a w sondażu OGB 64,1 proc.
Jego rywalka Monika Piątkowska uzyskała odpowiednio 39 proc. i 35,9 proc.
Przedterminowe wybory w Krakowie odbyły się po odwołaniu poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego w wyniku referendum.