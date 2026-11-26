RMF24

Na Piazza del Duomo, przed katedrą w Mediolanie, stanęła choinka bożonarodzeniowa, która wywołała dużo emocji. Władze miasta nazwały ją Drzewem Daru, a mieszkańcy oburzyli się, że uderza to w tradycję Bożego Narodzenia. „Myślę, że ktoś przekombinował mimo dobrych chęci” - oceniał na antenie Radia RMF24 doktor Przemysław Kulawiński, watykanista, dziennikarz mieszkający we Włoszech.

Choinka miała zostać nazwana Drzewem Daru, nawiązując do prowadzonej w Mediolanie akcji charytatywnej. Środki zebrane dzięki kodowi QR, umieszczonemu przy jodle, mają wesprzeć organizacje pomagające osobom ubogim i w kryzysie bezdomności.

Mimo szczytnego celu nie obyło się bez kontrowersji związanych z nazwą choinki. Według części mieszkańców włoskiego miasta ma chodzić o wykreślanie tradycji Bożego Narodzenia. Czy Drzewo Daru to przejaw laicyzacji?

Na pewno nie laicyzacji, a takiego włoskiego dobrego słowa pomiędzy różnymi religiami i kulturami. To znaczy, żeby coś miało znaczenie, ale nikogo nie obraziło. To jest zrobione w kierunku, nazwijmy to, komunikacji międzykulturowej, dialogu religijnego - tłumaczył watykanista.

Zdaniem Kulawińskiego, nazwa drzewka nie była jednak najlepszym wyborem. Myślę, że ktoś chyba za bardzo przekombinował. Mimo że miał dobre chęci - skwitował.

„Włosi na to nie pozwolą”

Dziennikarz zwrócił też uwagę, że choinka we Włoszech jest też po prostu elementem świeckiej tradycji. Jest to raczej kwestia rodzinna. Przypomnienie o cieple rodzinnym. Nie stawiałbym na laicyzację, bo Włosi na to nie pozwolą. Wszystko można zabrać we Włoszech, ale nie szopkę i nie drzewko bożonarodzeniowe - oznajmił.

Podkreślił, że niezależnie od wiary, we Włoszech najważniejsza jest tradycja. Ona emanuje pamięcią o ich bliskich. Oni w ten sposób na to patrzą - wyjaśnił.

Jeden element nie oparł się jednak zagranicznym wpływom. To, co staje się bardziej amerykańskie, to zakupy. To szaleństwo zakupów: black friday, black monday. Tutaj bym raczej widział kwestię typowo konsumpcjonizmu ze strony amerykańskiej - mówił Kulawiński.

Świąteczne kontrowersje w Mediolanie. "Mimo dobrych chęci, ktoś za bardzo przekombinował" Czas: 08:12

Prywatny dziennik papieża Franciszka

We Włoszech duże emocje w ostatnim czasie wywołała nie tylko mediolańska choinka, ale także publikacja fragmentów prywatnego dziennika papieża Franciszka. Pisał w nim o najtrudniejszych momentach swojego pontyfikatu, a uwagę zwróciły przede wszystkim opisy wizji piekła czy spotkań z szatanem.

Myślę, że te pamiętniki są dobre dla zrozumienia osoby Franciszka i tego, dlaczego taki był. A może właśnie do zrozumienia, co nim kierowało - oceniał watykanista.

Jest tu część włoska, która widzi, że to, co Franciszek zrobił, to było tak naprawdę wyjście w kierunku biedy. Oni go w tym popierali i popierają go cały czas, mimo że już nie żyje. Dla nich ten pamiętnik to jest takie potwierdzenie - nie chciałbym powiedzieć górnolotnie, że świętości - ale prawdziwości tej osoby - tłumaczył.

Nie wszyscy we Włoszech są jednak zwolennikami papieża. Ci, którzy są bardziej tradycjonalistami, którzy uważają, że Franciszek nie zrobił dużo dobrego dla Kościoła, będą się temu przyglądać inaczej - skwitował Kulawiński.

Opracowanie: Zuzanna Janeczek