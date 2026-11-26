RMF24

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Wypadek na ulicy, nagłe zasłabnięcie w sklepie czy zdarzenia takie jak niedawna tragedia w Krakowie – świadkiem sytuacji zagrażającej życiu może zostać każdy z nas. Zanim dotrze karetka, liczą się minuty i to, czy osoby na miejscu wiedzą, jak pomóc. Wyjaśniamy, jak zatamować silny krwotok i jak zrobić masaż serca.

Udzielenie pierwszej pomocy osobie w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu jest prawnym obowiązkiem każdego obywatela – przypominają serwis pacjent.gov.pl. Za jej nieudzielenie grozi odpowiedzialność karna.

Najpierw własne bezpieczeństwo i telefon 112

Zanim podejdziesz do poszkodowanego, upewnij się, że nic ci nie grozi. Jeśli miejsce jest niebezpieczne, nie podchodź. Wezwij pomoc pod numerem 112 lub 999 albo poproś o to inną osobę.

Unikaj bezpośredniego kontaktu z krwią poszkodowanego. Jeśli nie masz rękawiczek ochronnych, możesz osłonić dłonie np. folią. Chroni ona wyłącznie ratującego – na samą ranę przykłada się gazę lub czysty materiał.

Jak opanować silny krwotok?

Gdy pomoc jest już w drodze, liczy się to, co zrobisz do przyjazdu karetki. Przy silnym krwawieniu najważniejszy jest mocny ucisk na ranę – przez gazę lub czysty kawałek materiału. Jeśli materiał przesiąknie, nie zdejmuj go, tylko przyłóż kolejną warstwę i dalej uciskaj.

Jak założyć opatrunek uciskowy i kiedy sięga się po opaskę uciskową, wyjaśnia materiał Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Masaż serca: 30 uciśnięć i 2 oddechy

Jeśli poszkodowany nie reaguje na głos i dotyk, a po odchyleniu głowy przez 10 sekund nie oddycha prawidłowo, trzeba od razu zacząć resuscytację.

Uciskaj środek klatki piersiowej – na głębokość około 5 centymetrów. Rób to szybko i miarowo, mniej więcej dwa razy na sekundę. Po 30 uciśnięciach wykonaj 2 oddechy ratownicze. Jeśli nie potrafisz lub nie chcesz, uciskaj bez przerwy. Gdy w pobliżu jest defibrylator AED, włącz go i wykonuj jego polecenia głosowe.

Resuscytację prowadzi się do przyjazdu ratowników albo do chwili, gdy poszkodowany zacznie normalnie oddychać.

Szczegółowy opis postępowania, w tym użycia AED, przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Najważniejsze zasady zebrał też Narodowy Fundusz Zdrowia w ulotce.