Udzielenie pierwszej pomocy osobie w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu jest prawnym obowiązkiem każdego obywatela – przypominają serwis pacjent.gov.pl. Za jej nieudzielenie grozi odpowiedzialność karna.
Najpierw własne bezpieczeństwo i telefon 112
Zanim podejdziesz do poszkodowanego, upewnij się, że nic ci nie grozi. Jeśli miejsce jest niebezpieczne, nie podchodź. Wezwij pomoc pod numerem 112 lub 999 albo poproś o to inną osobę.
Unikaj bezpośredniego kontaktu z krwią poszkodowanego. Jeśli nie masz rękawiczek ochronnych, możesz osłonić dłonie np. folią. Chroni ona wyłącznie ratującego – na samą ranę przykłada się gazę lub czysty materiał.
Jak opanować silny krwotok?
Gdy pomoc jest już w drodze, liczy się to, co zrobisz do przyjazdu karetki. Przy silnym krwawieniu najważniejszy jest mocny ucisk na ranę – przez gazę lub czysty kawałek materiału. Jeśli materiał przesiąknie, nie zdejmuj go, tylko przyłóż kolejną warstwę i dalej uciskaj.
Jak założyć opatrunek uciskowy i kiedy sięga się po opaskę uciskową, wyjaśnia materiał Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
Masaż serca: 30 uciśnięć i 2 oddechy
Jeśli poszkodowany nie reaguje na głos i dotyk, a po odchyleniu głowy przez 10 sekund nie oddycha prawidłowo, trzeba od razu zacząć resuscytację.
- Uciskaj środek klatki piersiowej – na głębokość około 5 centymetrów. Rób to szybko i miarowo, mniej więcej dwa razy na sekundę.
- Po 30 uciśnięciach wykonaj 2 oddechy ratownicze. Jeśli nie potrafisz lub nie chcesz, uciskaj bez przerwy.
- Gdy w pobliżu jest defibrylator AED, włącz go i wykonuj jego polecenia głosowe.
Resuscytację prowadzi się do przyjazdu ratowników albo do chwili, gdy poszkodowany zacznie normalnie oddychać.
Szczegółowy opis postępowania, w tym użycia AED, przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Najważniejsze zasady zebrał też Narodowy Fundusz Zdrowia w ulotce.