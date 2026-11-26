Wyższa opłata dla wszystkich gości
Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska radni przyjęli uchwały dostosowujące lokalne przepisy do nowych regulacji krajowych. Od 2027 roku opłata miejscowa wzrośnie z obecnych 3,46 zł do 5 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
Co ważne, zniesione zostanie kryterium celu wizyty – opłatę zapłacą zarówno turyści, jak i osoby przebywające w Gdańsku służbowo.
Nowy system poboru opłaty
Zmieni się także sposób poboru opłaty miejscowej. Dotychczasowych inkasentów zastąpią płatnicy, czyli właściciele i zarządcy obiektów noclegowych, takich jak hotele, pensjonaty, hostele czy osoby prowadzące najem krótkoterminowy. To oni będą odpowiedzialni za naliczanie opłaty, prowadzenie ewidencji i przekazywanie środków do budżetu miasta.
Dla nas jakościową zmianą jest przejście z modelu inkasenta na płatnika opłaty miejscowej. To rozwiązanie, o które jako Gdańsk zabiegaliśmy od dłuższego czasu, ponieważ pozwala domknąć system poboru opłaty i daje nam skuteczniejsze narzędzia do jej egzekwowania - podkreśliła skarbnik miasta Izabela Kuś.
Wyjątki i zwolnienia
Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje także katalog zwolnień. Z opłaty miejscowej zwolnione będą m.in. osoby z niepełnosprawnościami oraz te, które przebywają w obiekcie noclegowym ponad 29 kolejnych nocy, na przykład w związku z pracą sezonową lub nauką.
Władze Gdańska argumentują podwyżkę rosnącymi kosztami utrzymania infrastruktury i porządku publicznego przy dużym ruchu turystycznym. Miasto już teraz notuje najwyższe nominalne wpływy z opłaty miejscowej w Polsce, a dochody z tego tytułu rosną średnio o około 2 mln zł rocznie. W projekcie budżetu na 2027 rok przewidziano wpływy z opłaty miejscowej na poziomie 10,5 mln zł.
Zmiany wprowadzone przez gdańskich radnych są konsekwencją nowelizacji przepisów krajowych, które kładą nacisk na walory krajobrazowe i bazę noclegową miejscowości pobierających opłatę miejscową. Nowe zasady wejdą w życie od 1 stycznia 2027 roku.