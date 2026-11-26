RMF24

Od 2027 roku osoby korzystające z noclegów w Gdańsku zapłacą wyższą opłatę miejscową. Rada Miasta jednogłośnie zdecydowała o podwyższeniu stawki do 5 zł za dobę. Nowe przepisy obejmą wszystkich gości, niezależnie od celu wizyty.

Wyższa opłata dla wszystkich gości

Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska radni przyjęli uchwały dostosowujące lokalne przepisy do nowych regulacji krajowych. Od 2027 roku opłata miejscowa wzrośnie z obecnych 3,46 zł do 5 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Co ważne, zniesione zostanie kryterium celu wizyty – opłatę zapłacą zarówno turyści, jak i osoby przebywające w Gdańsku służbowo.

Nowy system poboru opłaty

Zmieni się także sposób poboru opłaty miejscowej. Dotychczasowych inkasentów zastąpią płatnicy, czyli właściciele i zarządcy obiektów noclegowych, takich jak hotele, pensjonaty, hostele czy osoby prowadzące najem krótkoterminowy. To oni będą odpowiedzialni za naliczanie opłaty, prowadzenie ewidencji i przekazywanie środków do budżetu miasta.

Dla nas jakościową zmianą jest przejście z modelu inkasenta na płatnika opłaty miejscowej. To rozwiązanie, o które jako Gdańsk zabiegaliśmy od dłuższego czasu, ponieważ pozwala domknąć system poboru opłaty i daje nam skuteczniejsze narzędzia do jej egzekwowania - podkreśliła skarbnik miasta Izabela Kuś.

Wyjątki i zwolnienia

Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje także katalog zwolnień. Z opłaty miejscowej zwolnione będą m.in. osoby z niepełnosprawnościami oraz te, które przebywają w obiekcie noclegowym ponad 29 kolejnych nocy, na przykład w związku z pracą sezonową lub nauką.

Władze Gdańska argumentują podwyżkę rosnącymi kosztami utrzymania infrastruktury i porządku publicznego przy dużym ruchu turystycznym. Miasto już teraz notuje najwyższe nominalne wpływy z opłaty miejscowej w Polsce, a dochody z tego tytułu rosną średnio o około 2 mln zł rocznie. W projekcie budżetu na 2027 rok przewidziano wpływy z opłaty miejscowej na poziomie 10,5 mln zł.

Zmiany wprowadzone przez gdańskich radnych są konsekwencją nowelizacji przepisów krajowych, które kładą nacisk na walory krajobrazowe i bazę noclegową miejscowości pobierających opłatę miejscową. Nowe zasady wejdą w życie od 1 stycznia 2027 roku.