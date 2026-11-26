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W 2025 roku chłopiec urodzony w Polsce mógł oczekiwać średnio 62,04 roku życia w zdrowiu, a dziewczynka – 65,18 roku. W porównaniu z 2024 rokiem wskaźnik wzrósł w przypadku mężczyzn o 0,4 roku, a dla kobiet nieznacznie spadł – o 0,1 roku – wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego.

Oczekiwane trwanie życia w zdrowiu noworodka, określane skrótem HLY0 (Healthy Life Years at birth), wskazuje, ile lat bez niepełnosprawności i poważnych ograniczeń zdrowotnych może średnio przeżyć dziecko urodzone w danym roku.

W 2025 roku wskaźnik wyniósł 62,04 roku dla mężczyzn i 65,18 roku dla kobiet. Oznacza to różnicę 3,1 roku na korzyść kobiet.

Dysproporcja maleje jednak wraz z wiekiem. Dla osób pięćdziesięcioletnich wynosiła 2 lata, natomiast w grupie 65-latków była już mniejsza niż rok.

Jak wskazuje GUS, mężczyźni żyją przeciętnie krócej od kobiet, ale większą część swojego życia przeżywają bez ograniczeń związanych z niepełnosprawnością.

W 2025 roku lata życia w dobrym zdrowiu stanowiły 82,3 proc. całkowitego oczekiwanego trwania życia mężczyzn. W przypadku kobiet było to 79 proc.

Dla porównania, różnica w całkowitym przeciętnym trwaniu życia od momentu urodzenia wyniosła 7,1 roku na korzyść kobiet.

GUS zaznaczył, że w latach 2009-2025 - pomijając okres pandemii COVID-19 - wartości HLY0 oraz przeciętnego trwania życia noworodka systematycznie rosły.

Najlepsze wyniki na zachodzie Polski

Dane pokazują wyraźne różnice regionalne. Mieszkańcy zachodniej, szczególnie północno-zachodniej części kraju, mogą liczyć na więcej lat przeżytych w zdrowiu niż osoby mieszkające na wschodzie Polski.

Wśród mężczyzn najwyższe wartości wskaźnika odnotowano w województwach:

wielkopolskim – 63,47 roku,

zachodniopomorskim – 62,93 roku,

lubuskim – 62,70 roku.

Najkrótszego życia w zdrowiu mogą natomiast oczekiwać mężczyźni w województwach:

lubelskim – 60,28 roku,

podlaskim – 60,65 roku,

łódzkim – 60,98 roku.

Różnica między województwem o najwyższym i najniższym wskaźniku wyniosła 3,2 roku.

Wielkopolska na czele także wśród kobiet

W przypadku kobiet najdłuższe oczekiwane trwanie życia w zdrowiu odnotowano w województwach:

wielkopolskim – 66,53 roku,

lubuskim – 66,44 roku,

zachodniopomorskim – 66,39 roku,

opolskim – 66,28 roku,

mazowieckim – 66 lat.

Najniższe wyniki dotyczyły województw:

lubelskiego – 63,41 roku,

podlaskiego – 63,57 roku,

podkarpackiego – 63,80 roku,

łódzkiego – 64 lata.

Między skrajnymi wartościami różnica wyniosła 3,1 roku.

Największa poprawa w Świętokrzyskiem

W porównaniu z 2024 rokiem wskaźnik dla mężczyzn wzrósł w większości województw. Największą poprawę odnotowano w województwie świętokrzyskim – o 0,7 roku – oraz podkarpackim, gdzie wzrost wyniósł 0,6 roku.

Spadek wskaźnika dla mężczyzn zanotowano w czterech regionach: lubuskim, zachodniopomorskim, opolskim i wielkopolskim.

Wśród kobiet największy wzrost wystąpił w województwie świętokrzyskim – o 0,7 roku – oraz warmińsko-mazurskim, gdzie wyniósł 0,5 roku. Spadki odnotowano w pięciu województwach. Największy – o 0,4 roku – dotyczył województwa podlaskiego.

Przy wyznaczaniu oczekiwanego trwania życia w zdrowiu GUS korzysta ze współczynników niepełnosprawności według wieku. Są one opracowywane na podstawie danych o ograniczeniach sprawności, zbieranych w ramach Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności EU-SILC, realizowanego corocznie od 2005 roku.