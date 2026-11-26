Oczekiwane trwanie życia w zdrowiu noworodka, określane skrótem HLY0 (Healthy Life Years at birth), wskazuje, ile lat bez niepełnosprawności i poważnych ograniczeń zdrowotnych może średnio przeżyć dziecko urodzone w danym roku.
W 2025 roku wskaźnik wyniósł 62,04 roku dla mężczyzn i 65,18 roku dla kobiet. Oznacza to różnicę 3,1 roku na korzyść kobiet.
Dysproporcja maleje jednak wraz z wiekiem. Dla osób pięćdziesięcioletnich wynosiła 2 lata, natomiast w grupie 65-latków była już mniejsza niż rok.
Jak wskazuje GUS, mężczyźni żyją przeciętnie krócej od kobiet, ale większą część swojego życia przeżywają bez ograniczeń związanych z niepełnosprawnością.
W 2025 roku lata życia w dobrym zdrowiu stanowiły 82,3 proc. całkowitego oczekiwanego trwania życia mężczyzn. W przypadku kobiet było to 79 proc.
Dla porównania, różnica w całkowitym przeciętnym trwaniu życia od momentu urodzenia wyniosła 7,1 roku na korzyść kobiet.
GUS zaznaczył, że w latach 2009-2025 - pomijając okres pandemii COVID-19 - wartości HLY0 oraz przeciętnego trwania życia noworodka systematycznie rosły.
Najlepsze wyniki na zachodzie Polski
Dane pokazują wyraźne różnice regionalne. Mieszkańcy zachodniej, szczególnie północno-zachodniej części kraju, mogą liczyć na więcej lat przeżytych w zdrowiu niż osoby mieszkające na wschodzie Polski.
Wśród mężczyzn najwyższe wartości wskaźnika odnotowano w województwach:
- wielkopolskim – 63,47 roku,
- zachodniopomorskim – 62,93 roku,
- lubuskim – 62,70 roku.
Najkrótszego życia w zdrowiu mogą natomiast oczekiwać mężczyźni w województwach:
- lubelskim – 60,28 roku,
- podlaskim – 60,65 roku,
- łódzkim – 60,98 roku.
Różnica między województwem o najwyższym i najniższym wskaźniku wyniosła 3,2 roku.
Wielkopolska na czele także wśród kobiet
W przypadku kobiet najdłuższe oczekiwane trwanie życia w zdrowiu odnotowano w województwach:
- wielkopolskim – 66,53 roku,
- lubuskim – 66,44 roku,
- zachodniopomorskim – 66,39 roku,
- opolskim – 66,28 roku,
- mazowieckim – 66 lat.
Najniższe wyniki dotyczyły województw:
- lubelskiego – 63,41 roku,
- podlaskiego – 63,57 roku,
- podkarpackiego – 63,80 roku,
- łódzkiego – 64 lata.
Między skrajnymi wartościami różnica wyniosła 3,1 roku.
Największa poprawa w Świętokrzyskiem
W porównaniu z 2024 rokiem wskaźnik dla mężczyzn wzrósł w większości województw. Największą poprawę odnotowano w województwie świętokrzyskim – o 0,7 roku – oraz podkarpackim, gdzie wzrost wyniósł 0,6 roku.
Spadek wskaźnika dla mężczyzn zanotowano w czterech regionach: lubuskim, zachodniopomorskim, opolskim i wielkopolskim.
Wśród kobiet największy wzrost wystąpił w województwie świętokrzyskim – o 0,7 roku – oraz warmińsko-mazurskim, gdzie wyniósł 0,5 roku. Spadki odnotowano w pięciu województwach. Największy – o 0,4 roku – dotyczył województwa podlaskiego.
Przy wyznaczaniu oczekiwanego trwania życia w zdrowiu GUS korzysta ze współczynników niepełnosprawności według wieku. Są one opracowywane na podstawie danych o ograniczeniach sprawności, zbieranych w ramach Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności EU-SILC, realizowanego corocznie od 2005 roku.