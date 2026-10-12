Kraków wybrał prezydenta. Naszym gościem będzie Łukasz Gibała

RMF24

Jakie będą pierwsze decyzje nowego prezydenta? Kim będą jego zastępcy? Jakie planuje porządki w magistracie? Ile kosztowała kampania wyborcza? Gościem w Radiu RMF FM i Radiu RMF24 tuż po 9:30 będzie Łukasz Gibała, prezydent elekt miasta Krakowa.

W drugiej turze wyborów zmierzyli się Monika Piątkowska, senator popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL oraz Łukasz Gibała, radny, Kraków dla Mieszkańców. Mieszkańcy Krakowa zdecydowali w głosowaniu, że nowym prezydentem miasta będzie Łukasz Gibała, który według oficjalnych danych 62,16 proc. głosów. Monika Piątkowska otrzymała 37,88 proc.

Jaki będzie Kraków Łukasza Gibały? Co zrobi, by zmniejszyć zadłużenie miasta? Czy bilety na komunikację miejską będą tańsze? Jak zamierza zadbać o rynek pracy w Krakowie? Czy dwa lata to nie za mało czasu na wprowadzenie realnych zmian w mieście? Czy Łukaszowi Gibale uda się nawiązać współpracę z rządem i Donaldem Tuskiem? Czy Krakowianie mogą zapomnieć o metrze?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 9:30 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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