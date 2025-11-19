Miasto Kraków oficjalnie wycofuje się z planów budowy linii tramwajowej prowadzącej na osiedle Kliny. Jak poinformował podczas wtorkowego posiedzenia komisji Piotr Szymański, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, projekt nie będzie dalej rozwijany ani finansowany.

Kraków rezygnuje z budowy zapowiadanej linii tramwajowej (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Kraków rezygnuje z budowy linii tramwajowej na Kliny z powodu dublowania się trasy z planowanym metrem.

Wykorzystano jedynie część funduszy przeznaczonych na koncepcję linii, a inwestycja nie znajduje się w aktualnych planach miasta.

Metro w Krakowie ma zacząć kursować za 10 lat.

Jak pisze portal LoveKrakow, powodem rezygnacji jest dublowanie się planowanej trasy tramwaju z przebiegiem przyszłej linii metra, która również ma kończyć się w rejonie Opatkowic. Nie mamy żadnych środków na kontynuowanie linii tramwajowej w tej okolicy - podkreślił Szymański.

Wcześniej na opracowanie koncepcji tramwaju przeznaczono 500 tys. zł, jednak wykorzystano jedynie część tej kwoty, ponieważ nie przeprowadzono planowanych konsultacji społecznych.

Radny Michał Starobrat z klubu Kraków dla Mieszkańców dopytywał o możliwość powrotu do projektu w przyszłości, jednak odpowiedź urzędników była jednoznaczna - budowa linii tramwajowej na Kliny nie znajduje się w żadnych aktualnych planach miasta.

Krakowianie czekają na metro

Według zapowiedzi władz miasta, metro w Krakowie ma zacząć kursować już w 2035 r.

Zaprezentowane plany przewidują, że powstaną dwie linie, które przez długi fragment będą miały wspólną trasę. Obie wystartują w Nowej Hucie i przez centrum pobiegną w kierunku Ronda Grunwaldzkiego. W okolicach przystanku Brożka nastąpi rozgałęzienie.

Jedna linia pojedzie w kierunku Kurdwanowa, a druga Opatkowic.