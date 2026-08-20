Kraków: Ma powstać nowa linia tramwajowa

RMF24

Kraków przygotowuje się do budowy nowej linii tramwajowej wzdłuż ulicy Piastowskiej. Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji około 1,7-kilometrowej trasy od pętli Cichy Kącik do rejonu skrzyżowania ulic Podchorążych i Bronowickiej. Według zapowiedzi magistratu roboty mogłyby rozpocząć się w 2028 roku.

Przedmiotem przetargu jest przygotowanie wielowariantowej koncepcji nowego odcinka torowiska. Linia ma prowadzić od pętli Cichy Kącik wzdłuż ul. Piastowskiej do skrzyżowania ulic Podchorążych i Bronowickiej.

Opracowanie ma objąć również rozbudowę lub przebudowę tego skrzyżowania. Wzdłuż planowanej trasy przewidziano także infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów.

Nowa pętla tramwajowo-autobusowa

Miasto chce zaplanować nową pętlę tramwajowo-autobusową, która w przyszłości przejęłaby funkcję obecnej pętli Cichy Kącik.

Rozważane są dwie lokalizacje: teren południowego parkingu przy Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana, od strony al. 3 Maja, albo okolice skrzyżowania ulic Buszka i Piastowskiej.

Wybrany wykonawca będzie miał za zadanie przeprowadzić analizy, przygotować koncepcję w kilku wariantach i uzyskać ostateczną decyzję środowiskową. Dokumentacja ma później posłużyć do stworzenia projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskania pozostałych decyzji potrzebnych przed rozpoczęciem inwestycji.

W czerwcu krakowski magistrat poinformował, że nie planuje obecnie budowy tramwaju łączącego Cichy Kącik z Azorami. Miasto zapowiedziało jednak prace nad krótszym wariantem – do ulicy Podchorążych.

Głównym celem inwestycji jest zapewnienie alternatywnego połączenia tramwajowego z Bronowicami. Trasa miałaby być wykorzystywana m.in. w razie awarii torowiska lub taboru na ulicach Karmelickiej i Królewskiej.