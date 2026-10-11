Łukasz Gibała. Kim jest nowy prezydent Krakowa?

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Cztery kampanie, doświadczenie parlamentarne i osiem lat pracy w Radzie Miasta Krakowa. Łukasz Gibała, lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, według sondażowych wyników wygrał koniec końców walkę o urząd prezydenta miasta. W drugiej turze przedterminowych wyborów przeprowadzonej 11 października 2026 roku pokonał Monikę Piątkowską (KO), zdobywając ponad 60 proc. głosów. Kim jest nowy włodarz stolicy Małopolski?

Krakowianin, przedsiębiorca, polityk

Łukasz Gibała urodził się 10 września 1977 roku w Krakowie. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorem nauk humanistycznych oraz przedsiębiorcą.

Do wielkiej polityki wszedł w 2007 roku, zdobywając mandat posła na Sejm z listy Platformy Obywatelskiej. Zasiadał w parlamencie przez dwie kadencje – do 2015 roku. W trakcie pracy poselskiej zmieniał polityczne środowiska: w 2012 roku odszedł z PO do Ruchu Palikota, który później funkcjonował jako Twój Ruch. W kolejnych latach był również związany z Polską Razem.

Ta droga – od dużej partii centrowej, przez ugrupowanie Janusza Palikota, po środowisko Jarosława Gowina (którego jest siostrzeńcem) – stała się jednym z częściej przypominanych elementów jego politycznej biografii. Gibała od lat przekonuje jednak, że jego najważniejszym polem działalności jest Kraków, a nie krajowa polityka partyjna.

Wybory prezydenta Krakowa. Są pierwsze wyniki late poll Według najnowszego sondażu OGB przeprowadzonego na zlecenie Polsat News, po podliczeniu ponad połowy komisji wyborczych, Łukasz Gibała uzyskał 62,6 proc. głosów, wyprzedzając Monikę Piątkowską, która zdobyła 37,4 proc. Frekwencja wyniosła 45,9 proc.

Życie prywatne Łukasza Gibały

Według zeznania majątkowego z 2024 roku Łukasz Gibała posiadał w gotówce 680 tys. zł, ale także akcje wyceniane wówczas na 1,34 mln zł. W roku 2025 miał 150 tys. zł oszczędności w gotówce i akcje o wartości 1,4 mln zł.

W 2009 roku Łukasz Gibała ożenił się, ale małżeństwo nie przetrwało. Później związał się z Adrianną Siudy, która od 2024 roku jest prezesem jego spółki Ductor.

Ductor produkuje materiały do druku 3D. Firma miała zobowiązania wobec spółek należących do ojca polityka. Gibała przekazał ojcu swoje udziały w Ductorze w ramach rozliczenia tych zobowiązań. W najnowszym oświadczeniu spółka nie została już wykazana jako składnik jego majątku ani źródło dochodów.

Kilka podejść do prezydentury

Po raz pierwszy kandydował na prezydenta Krakowa w 2014 roku. W kolejnych latach ponawiał starania o najważniejszy urząd w mieście, budując rozpoznawalność przede wszystkim na krytyce sposobu zarządzania Krakowem, problemów komunikacyjnych, jakości powietrza i polityki mieszkaniowej.

W 2018 roku wystartował jako kandydat komitetu Kraków dla Mieszkańców. W wyborach samorządowych w 2024 roku znalazł się w drugiej turze rywalizacji o prezydenturę. Przegrał w niej z Aleksandrem Miszalskim, zdobywając 48,96 proc. głosów. Różnica była niewielka – zwycięzca uzyskał 51,04 proc. poparcia.

Wynik ten potwierdził, że Gibała ma w Krakowie pewne zaplecze wyborcze i pozostaje jednym z najważniejszych lokalnych polityków.

Kraków dla Mieszkańców

Podstawą jego obecnej działalności jest stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, skupiające radnych i aktywistów miejskich. Formacja przedstawia się jako ruch samorządowy, akcentujący sprawy codziennego życia mieszkańców: transport publiczny, zieleń, planowanie przestrzenne, dostępność mieszkań i konsultacje społeczne.

Od 2018 roku Łukasz Gibała jest radnym Krakowa. W swojej aktywności publicznej stawia na bezpośrednią komunikację z mieszkańcami i regularnie komentuje decyzje władz miasta. Jego środowisko krytycznie oceniało m.in. wybrane inwestycje oraz rozwiązania dotyczące organizacji ruchu i rozwoju urbanistycznego Krakowa.

Jednym z tematów kampanii pozostawała Strefa Czystego Transportu. Gibała krytykuje jej obecny kształt, wskazując, że rozwiązania powinny być szerzej konsultowane z mieszkańcami.

Program Łukasza Gibały

Program Gibały koncentruje się na kontroli miejskich finansów i spółek, zmianach organizacyjnych w magistracie oraz korekcie części rozwiązań dotyczących transportu i polityki przestrzennej.

Łukasz Gibała stawiał w kampanii na hasła większej przejrzystości w zarządzaniu Krakowem. Zapowiadał zewnętrzny audyt miasta oraz sprawdzenie zatrudnienia z ostatnich dwóch lat w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich spółkach.

Jednym z punktów programu jest ograniczenie liczby członków zarządów i rad nadzorczych miejskich spółek. Gibała chce także wprowadzić uczciwe konkursy wewnętrzne oraz pozostawić w magistracie urzędników posiadających wiedzę i doświadczenie, niezależnie od zmian politycznych.

Kandydat zapowiadał również zmniejszenie wydatków na promocję miasta, w tym na wydawanie oficjalnej miejskiej gazety.

Wśród propozycji znalazło się odejście od masowej – jak określa to Gibała – wyprzedaży mieszkań należących do miasta. Polityk postuluje też zwiększenie opłaty turystycznej.

Program, uzupełniony o „Pakt Współpracy dla Krakowa” podpisany z Janem Hoffmanem, obejmuje ponadto zachowanie obecnych funkcji Rybitw i Płaszowa. Chodzi o ograniczenie daleko idących zmian w planowaniu przestrzennym oraz ochronę charakteru tych części Krakowa.

Gibała zapowiada zmianę modelu Strefy Czystego Transportu. W jego ocenie powinna być ona mniejsza, bardziej racjonalna i poprzedzona konsultacjami z mieszkańcami. Nie deklaruje całkowitej rezygnacji ze strefy, ale krytykuje jej obecny kształt.

Polityk lokalny, ale rozpoznawalny szerzej

Gibała łączy doświadczenie parlamentarne z działalnością samorządową. Dla jednych jest symbolem polityka, który po kilku zmianach partyjnych znalazł własne miejsce w lokalnej polityce. Dla innych – konsekwentnym konkurentem kolejnych władz Krakowa i jedną z głównych postaci miejskiej opozycji.

Niezależnie od ocen, jego nazwisko od lat regularnie pojawia się w dyskusjach o przyszłości miasta. Łukasz Gibała pozostaje politykiem, którego ambicje wykraczają poza mandat radnego, co udowodnił, zwyciężając w drugiej turze wyborów na prezydenta miasta Krakowa.