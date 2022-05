Kadra Narodowa cheerleaderek z klubu "Unique Cheerleaders Kocmyrzów-Luborzyca" wyjeżdża dzisiaj na trzydniowe zgrupowanie w Górach Świętokrzyskich przed Mistrzostwami Europy w Atenach. Zawodniczki z zespołu Unique Pro uzyskały nominację do reprezentowania naszego kraju na arenie europejskiej, podczas ECU - European Cheerleading Championship w terminie 1-3 lipca.

Cheerleaderki z z zespołu Unique Pro / Unique Cheerleaders Kocmyrzów-Luborzyca /

Cheerleading to mało znana i bardzo wymagająca dyscyplina sportu. Łączy taniec, gimnastykę, akrobatykę. Opiera się na pracy zespołowej.

Klub Unique Cheerleaders działa w Gminie Kocmyrzów Luborzyca od 2014 roku. Liczy ponad 70 zawodników trenujących w pięciu formacjach, pod okiem dziesięciu trenerów. Wszyscy zawodnicy są członkami Polskiego Stowarzyszeniach Cheerleaders i Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu.

Grupa Unique Pro zwyciężyła we wszystkich Pucharach Polski otrzymując tym samym nominację do reprezentowania Polski w czasie Mistrzostw Europy 2022 w Atenach. Unique Pro w choreografii Cheer Jazz Senior przez cały sezon 2021 zwyciężyło łącznie siedem razy. Otrzymało także nagrodę Grand Prix Polski Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders za najwyższy wynik całego cyklu turniejów Grand Prix.

Dziewczyny będą reprezentować Polskę w kategorii Cheer Jazz Senior.

Do Aten przygotowujemy tak naprawdę choreografię dla 22 osób (z trenerami poleci tam 25 osób), którą dziewczyny trenują dwa razy w tygodniu plus teraz jedziemy na trzydniowe zgrupowanie sportowe tak, żeby dopracować ten układ w całości - wyjaśnia Lidia Stefańska, trenerka klubu Unique Cheerleaders Kocmyrzów-Luborzyca, która dodaje, że dziewczyny trenują także w drugiej kategorii tanecznej, mają też treningi przygotowania motorycznego. Dziewczyny tańczą i trenują codziennie. To nie są tylko trzy treningi na sali ze mną. To jest codzienna ciężka praca i konsekwencja.

To jest fajne uczucie, kiedy umie się coś fajnego, efektownego. Żeby to zaprezentować na wysokim poziomie, trzeba bardzo dużo trenować. Bardzo ważny jest timing w tych skokach, żeby to wszystko było bardzo równo, każde na tej samej wysokości, też nogi, ręce. To jest najcięższe do wypracowania, a nie sam skok. Jury w Atenach oceniać będzie technikę, choreografię, wszystko, co tam pokażemy : skoki, piruety, muzykę, stroje, wrażenie, kontakt z publicznością, czy mimikę twarzy -mówią Urszula Papka, Wiktoria Doniec i Julia Czajor z Kadry Narodowej.

Przeszkodą są jednak fundusze. Na koszty udziału reprezentacji zespołu na Mistrzostwach Europy składa się opłata akredytacyjna, koszty biletów lotniczych, koszty noclegów i wyżywienia. Szacunkowy koszt całościowy to około 65 tysięcy złotych. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca pokryła wydatek związany z biletami lotniczymi - dołożyła 25 tysięcy zł. Resztę musi pokryć klub. Stąd też zbiórka na portalu Zrzutka .

Aktualnie prowadzimy zbiórkę przez portal Zrzutka.pl, gdzie zbieramy środki na opłaty, czyli np. hotel na opłaty związane ze startami, ale także, żeby pokazać przepiękne Ateny dziewczynom, bo wiadomo, że taka wycieczka, to nie tylko, sam pobyt na hali sportowej, ale też trochę przyjemności - przyznaje Stefańska.

W klubie trenuje 75 dziewczyn, składa się on z pięć zespołów. Na Mistrzostwa Świata wyjeżdża zespół Voltage, który od 2003 roku bierze udział w rywalizacji na szczeblu powiatu, województwa, całego kraju a także poza jego granicami. Drużyna ma na koncie tytuł Wicemistrza Europy z 2014 roku, kilkanaście tytułów mistrzowskich, a także sukcesy na arenie międzynarodowej.

Autor: Przemysław Błaszczyk