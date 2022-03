W Starostwie Powiatowym w Myślenicach odbyło się podpisanie umowy na modernizację oddziału wewnętrznego myślenickiego szpitala. Wartość tej inwestycji to niemal 7 mln złotych. "Mam nadzieję, że już w styczniu 2023 roku będziemy się cieszyć nowym oddziałem, który będzie leczył pacjentów w warunkach europejskich" – podkreślił Józef Tomal - starosta myślenicki.

Podpisanie umowy na modernizację oddziału wewnętrznego myślenickiego szpitala / materiały prasowe /

Modernizacja oddziału wewnętrznego to kolejna duża inwestycja realizowana przez nasz powiat na przestrzeni ostatnich lat. Od 2009 roku systematycznie remontujemy i modernizujemy nasz szpital w celu poprawy standardów leczenia oraz komfortu obsługi pacjentów - stwierdził starosta myślenicki Józef Tomal.

Wartość prac wykonanych w ramach przebudowy i modernizacji oddziału wewnętrznego myślenickiego szpitala wyniesie niemal 7 mln złotych. Inwestycja zostanie zrealizowana przede wszystkim dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zaplanowanych prac odbędzie się przebudowa i modernizacja pomieszczeń oddziału wewnętrznego myślenickiego szpitala. Chodzi m.in. o całkowitą wymianę wentylacji mechanicznej

i klimatyzacji czy prace związane z instalacją elektryczną. Na oddziale powstanie również sala opieki kardiologicznej.

Nowoczesna sala nadzoru kariologii oraz sale - z których każda będzie wyposażona w węzeł sanitarny - to marzenie całego personelu i pacjentów. Na oddziale powstaną także sale ze śluzami izolacyjnymi, umożliwiające leczenie pacjentów z chorobami zakaźnymi - wyliczał Adam Styczeń, dyrektor myślenickiego szpitala. Modernizacja naszego oddziału to także wyzwanie logistyczne. Na przełomie marca i kwietnia chcemy przenieść oddział neurologiczny do innej części szpitala, aby zachować ciągłość realizowanych świadczeń i usług w trosce o zdrowie i życie naszych pacjentów. - dodał.

Tylko w ostatnich trzech latach, w myślenickim szpitalu hospitalizowanych było ponad 32 tysiące pacjentów, w tym 4 500 pacjentów na oddziale wewnętrznym.

Modernizacja jest konieczna, o czym świadczą liczby hospitalizowanych pacjentów. Chcemy leczyć pacjentów naszego szpitala w warunkach na poziomie europejskim. Zaraz po Szpitalu Uniwersyteckim

w Krakowie, jesteśmy jedną z niewielu placówek, w której na przestrzeni kliku lat, zmodernizowano większość oddziałów szpitalnych ­- podkreślał Rafał Kudas - wicestarosta myślenicki.