Od 24 lutego do wielkopolskich szkół przyjęto już ponad 5720 uczniów z Ukrainy – powiedziała Magdalena Miczek z Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Do przedszkoli w regionie przyjęto niemal 850 dzieci.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Miczek powiedziała, że według ostatnich danych Kuratorium Oświaty w Poznaniu, "od 24 lutego do wielkopolskich szkół, do klas ogólnodostępnych, zostało przyjętych 5322 uczniów, a także 407 uczniów do oddziałów przygotowawczych utworzonych po 24 lutego, czyli łącznie 5729 osób".

Dodała, że w całym regionie od 24 lutego do przedszkoli przyjęto łącznie 849 dzieci z Ukrainy.

Jeżeli chodzi o stolicę regionu, czyli Poznań, to do tej pory przyjęto 1338 osób do oddziałów ogólnodostępnych. W Poznaniu już wcześniej, przed 24 lutego funkcjonowało 27 oddziałów przygotowawczych, uczniowie mogli więc zostać przyjęci również do tych oddziałów, szczególnie, że obecnie zwiększona została możliwość liczebności tych oddziałów z 15 do 25 osób - powiedziała.

W powiecie poznańskim po 24 lutego zostały utworzone cztery nowe oddziały przygotowawcze i tam uczy się obecnie 75 dzieci. Natomiast w oddziałach ogólnodostępnych jest 851 uczniów z Ukrainy - dodała.

Miczek zaznaczyła, że według ostatnich danych ok. 30 proc. gmin w Wielkopolsce w ogóle nie przyjęło uczniów z Ukrainy, ale - jak wskazała - wynika to m.in. z tego, że na terenach tych gmin nie przebywają obecnie uchodźcy.

Jak wskazała, Poznań i powiat poznański przyjmują największą liczbę uczniów z Ukrainy, natomiast są gminy, które procentowo przyjmują więcej - w odniesieniu do ogólnej liczby uczniów na ternie gminy. Dodała, że według ostatniego takiego zestawienia, z 16 marca, na przykład gmina Rychtal w powiecie kępińskim, gdzie do szkoły podstawowej uczęszcza 299 osób, po 24 lutego przyjęto 22 uczniów ukraińskich, więc procentowo jest to 7,4.

Podobnie w gminie Baranów, także w powiecie kępińskim, uczniowie z Ukrainy stanowią 4,3 proc. Następnie, gmina Buk w powiecie poznańskim przyjęła w ostatnich dniach 51 uczniów, co stanowi 4,1 proc. Dla porównania Poznań, który ma ponad 40 tys. uczniów, w tym zestawieniu, czyli na dzień 16 marca, przyjął 764 uczniów, co stanowiło 1,8 proc. ogólnej liczby uczniów - wskazała Miczek.

W porównaniu z danymi z ubiegłego tygodnia, liczba uczniów przyjętych do wielkopolskich szkół po 24 lutego wzrosła - tydzień do tygodnia - z 3281 do 5729 osób, z kolei liczba dzieci przyjętych do przedszkoli w regionie wzrosła z 311 do 849 dzieci.