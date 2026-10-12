92-latek podejrzany o zabójstwo siostry. Jest ruch prokuratury

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Do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu trafił wniosek dotyczący 92-letniego mieszkańca Ropy, podejrzanego o zabójstwo swojej siostry. Śledczy, powołując się na opinie biegłych, domagają się umorzenia postępowania i umieszczenia mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym.

Prokuratura Rejonowa w Gorlicach skierowała wniosek o umorzenie postępowania wobec Tadeusza S. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo 80-letniej siostry oraz nielegalne posiadanie broni palnej.

Jednocześnie prokurator zawnioskował o zastosowanie wobec mężczyzny środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej, prok. Justyna Rataj-Mykietyn.

Strzał z dubeltówki w domu w Ropie

Do tragedii doszło 10 grudnia 2025 roku w jednym z budynków w Ropie. Według ustaleń śledczych 92-latek z bliskiej odległości strzelił z dubeltówki w kierunku mieszkającej z nim siostry. Córka mężczyzny usłyszała wystrzał, a później znalazła ciało 80-latki. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta doznała obrażeń klatki piersiowej.

Jak ustaliła prokuratura, rodzeństwo od dłuższego czasu pozostawało w konflikcie. Spór miał dotyczyć rozporządzania rodzinnym majątkiem.

Policjanci zatrzymali 92-latka na miejscu. Podczas oględzin zabezpieczyli dubeltówkę oraz amunicję. Badania kryminalistyczne potwierdziły, że na posiadanie tej broni i amunicji wymagane było zezwolenie, którego mężczyzna - według śledczych - nie miał.

Biegli: Nie mógł rozpoznać znaczenia czynu

W sprawie wypowiedzieli się psychiatrzy oraz psycholog. Ich zdaniem w chwili zdarzenia 92-latek miał zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem.

Biegli ocenili również, że istnieje realne i wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez mężczyznę podobnych czynów z przyczyn chorobowych. Wskazali więc na potrzebę umieszczenia go w zakładzie psychiatrycznym.

Ostateczna decyzja w sprawie umorzenia postępowania oraz ewentualnego zastosowania środka zabezpieczającego należy do sądu.