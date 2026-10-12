Rosjanie w rękach polskich służb. Mogą mieć powiązania z terroryzmem

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Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbili międzynarodową grupę przestępczą trudniącą się oszustwami bankowymi. Wśród zatrzymanych 12 osób jest dwóch Rosjan, którzy mogą by powiązani z terroryzmem - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Do rozbicia zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej doszło dzięki współpracy CBŚP, CBZC i ABW.

Zatrzymani Rosjanie mieli w Polsce od dwóch lat i od roku pobyt czasowy, obu ujęto w Warszawie. W systemach mają wpisy ostrzegające o tym, że mogą posiadać kontakty z organizacjami terrorystycznymi.

Poza nimi w ręce mundurowych wpadł jeszcze Ukrainiec i dziewięciu Polaków - wśród nich jest pseudokibic z Warszawy. Zatrzymanych zostało w sumie czterech mężczyzn i osiem kobiet.

Mają oni od 21 do 57 lat. Grozi im do 12 lat więzienia. 7 z nich trafiło do aresztu, pozostali zostali objęci dozorem policyjnym.

Tak działali przestępcy

Grupa działała od dwóch lat - głównie na terenie Warszawy, Łodzi i Białegostoku. Specjalizowała się w wyłudzeniach za pomocą szybkich płatności mobilnych. Jak ustalił nasz dziennikarz, podejrzani dokonali oszustw na co najmniej kilka milionów złotych. Dziennie zarabiali od kilkudziesięciu do 200 tysięcy złotych.

Służby zabezpieczyły u zatrzymanych pieniądze w polskiej i zagranicznej walucie, biżuterię oraz samochody o łącznej wartości przekraczającej 850 tys. złotych. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.