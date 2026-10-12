Rosjanie w rękach polskich służb. Mogą mieć powiązania z terroryzmem

Do rozbicia zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej doszło dzięki współpracy CBŚP, CBZC i ABW.
Zatrzymani Rosjanie mieli w Polsce od dwóch lat i od roku pobyt czasowy, obu ujęto w Warszawie. W systemach mają wpisy ostrzegające o tym, że mogą posiadać kontakty z organizacjami terrorystycznymi.
Poza nimi w ręce mundurowych wpadł jeszcze Ukrainiec i dziewięciu Polaków - wśród nich jest pseudokibic z Warszawy. Zatrzymanych zostało w sumie czterech mężczyzn i osiem kobiet.
Mają oni od 21 do 57 lat. Grozi im do 12 lat więzienia. 7 z nich trafiło do aresztu, pozostali zostali objęci dozorem policyjnym.
Tak działali przestępcy
Grupa działała od dwóch lat - głównie na terenie Warszawy, Łodzi i Białegostoku. Specjalizowała się w wyłudzeniach za pomocą szybkich płatności mobilnych. Jak ustalił nasz dziennikarz, podejrzani dokonali oszustw na co najmniej kilka milionów złotych. Dziennie zarabiali od kilkudziesięciu do 200 tysięcy złotych.
Służby zabezpieczyły u zatrzymanych pieniądze w polskiej i zagranicznej walucie, biżuterię oraz samochody o łącznej wartości przekraczającej 850 tys. złotych. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.