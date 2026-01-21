Pożar w hali magazynowej w Tomaszowie w powiecie opatowskim (Świętokrzyskie) wybuchł około godz. 14. W budynku o powierzchni 1200 m kw. znajdują się pojazdy oraz gazy techniczne, co powoduje, że akcja gaśnicza jest wyjątkowo niebezpieczna - informuje Agnieszka Wyderka, reporterka RMF FM.

Akcja gaśnicza jest wyjątkowo niebezpieczna, zdjęcie ilustracyjne. / Shutterstock

Na miejscu pojawiło się dziesięć zastępów strażackich, kolejne dołączają, m.in., z Kielc czy Ostrowca Świętokrzyskiego.

Zdecydowano, że strażacy wykorzystają także tarczę balistyczną z Kielc, aby ochronić się przed ewentualnymi odłamkami szybującymi w powietrzu po eksplozjach niebezpiecznych materiałów.

W tej chwili nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Strażacy cały czas działają. Pożar został opanowany.

