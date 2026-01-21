Zmarł Roman Janik – 30-letni koszykarz reprezentujący na co dzień Żubry Abakus Okna Białystok. Klub poinformował o śmierci swojego zawodnika we wtorek.

Nie żyje Roman Janik, młody koszykarz z Białegostoku (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Zmarł Roman Janik, 30-letni koszykarz Żubrów Abakus Okna Białystok.

Wszystkie mecze 17. kolejki ORLEN Basket Ligi poprzedzi minuta ciszy, a pierwszoligowe spotkanie Żubrów z Polonią Warszawa zostało przełożone.

"Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Romka Janika. To niezwykle trudny moment dla całego klubu, drużyny oraz wszystkich, którzy mieli okazję go poznać, na boisku i poza nim. Romek na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako osoba pełna pasji, zaangażowania i serca do koszykówki. Jego obecność miała znaczenie nie tylko sportowe, ale przede wszystkim ludzkie" - przekazały we wtorkowym komunikacie władze Żubrów Białystok.

Klub złożył kondolencje rodzinie i bliskim sportowca.

Koszykarska ekstraklasa upamiętni zawodnika minutą ciszy

Do informacji o śmierci Janika odniósł się także przedstawiciel najwyższej klasy rozgrywek. Wszystkie spotkania 17. kolejki ORLEN Basket Ligi zostaną poprzedzone minutą ciszy - wskazano.

Zaplanowany na środę 21 stycznia mecz, który grające na co dzień w 1. lidze Żubry Białystok miały rozegrać z KKS Polonią Warszawa, został przełożony.

Wszyscy zawodnicy i członkowie sztabu zostali objęci wsparciem psychologicznym.

Roman Janik rozpoczął przygodę z koszykówką w UKS Komorów. W trakcie swojej kariery grał m.in. w klubach z Pruszkowa, Siedlec, Krosna, Pelplina czy Wrocławia.

Swój ostatni mecz razem z drużyną z Podlasia rozegrał w piątek 16 stycznia. Żubry przegrały na wyjeździe z Novimex Polonią 1912 Leszno 66:67. Janik spędził na parkiecie prawie pół godziny, zdobywając w tym czasie siedem punktów.