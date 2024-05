Cztery osoby podejrzane o wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających zostały zatrzymane w Jędrzejowie. To dalszy ciąg policyjnych działań wymierzonych w zorganizowaną grupę przestępczą, która w zlikwidowanym przez funkcjonariuszy laboratorium miała wyprodukować pół tony syntetycznych narkotyków.

Jeden z zatrzymanych / KPP Jędrzejów / Policja

Policjanci zatrzymali 4 osoby w wieku od 23 do 37 lat i przejęli 7 kilogramów płynnej amfetaminy, klefedronu i marihuany oraz 35 kg półproduktów do wytwarzania narkotyków, a także sprzęt do porcjowania, obróbki i przechowywania tych substancji.

Trzem osobom zrzucono udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a dwie odpowiedzą dodatkowo za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków.

To dalszy ciąg sprawy ze stycznia 2023 roku, kiedy w gminy Imielno, kryminalni z Jędrzejowa zlikwidowali magazyn z nielegalnymi substancjami. Policjanci zatrzymali wtedy 4 osoby i zabezpieczyli kilkadziesiąt kilogramów środków odurzających.

W październiku w Częstochowie zlikwidowano laboratorium, w których produkowane były narkotyki. Na jednej z posesji zatrzymano 45-latka oraz zabezpieczono około 430 litrów chemikaliów. Były to półprodukty służące do wytwarzania narkotyków, gotowe narkotyki oraz poprodukcyjne odpady. Mężczyzna usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania narkotyków.