Kielce mają nową atrakcję turystyczną. Na terenie Kadzielni powstała trasa wspinaczkowa typu via ferrata. Przygotowano ją z myślą o amatorach i rodzinach z dziećmi.

Prezydent Kielc Agata Wojda na otwarciu trasy wspinaczkowej / Piotr Polak / PAP

To niewielka via ferrata z systemem ciągłej asekuracji, co oznacza, że uczestnik przypina się przy wejściu i pozostaje zabezpieczony aż do końca trasy - powiedział Bartosz Świtek, współtwórca trasy na terenie Kadzielni.



Trasa o łącznej długości 260 metrów składa się z trzech etapów: 100-metrowego odcinka wspinaczkowego, 130-metrowej tyrolki oraz podejścia schodami na Wzgórze Harcerskie.



Trudność szlaku oceniono jako A/B - w pięciostopniowej skali od A do E. To czyni go dostępnym dla dzieci od około 11. roku życia, pod warunkiem spełnienia minimalnych wymogów wzrostu (140 cm) i wagi (40 kg).

Kielce doczekały się nowej atrakcji turystycznej / Piotr Polak / PAP

Przejście całej trasy zajmuje przeciętnie 20-25 minut. Wejście na nią możliwe jest tylko po odbyciu krótkiego szkolenia w bazie tyrolki, gdzie udostępniany jest również sprzęt.

Poza godzinami otwarcia trasa będzie zabezpieczona bramką, monitorowana kamerami i oznaczona tablicami informacyjnymi.

Via ferrata na terenie kieleckiej Kadzielni / Piotr Polak / PAP

Kadzielnia, położona w południowej części Kielc, to skalne wzgórze zbudowane z wapieni górnodewońskich. Przez dziesięciolecia funkcjonował tam kamieniołom.

W południowej części Kadzielni mieści się amfiteatr.