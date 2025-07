Udogodnienie komunikacyjne dla podróżujących przez Suwałki (woj. podlaskie). Od lipca dla posiadaczy biletu Intercity, wyjeżdżających lub przyjeżdżających do miasta, przysługuje godzina darmowej komunikacji miejskiej.

Suwałki: Od lipca bezpłatna komunikacja miejska dla posiadaczy biletów Intercity (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

O ofercie dla podróżnych poinformowała w piątkowym komunikacie spółka PKP Intercity.

"Dzięki współpracy z Miastem Suwałki, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach będzie honorować bilety PKP Intercity" - czytamy w komunikacie.

Według umowy PKP Intercity i Miasta Suwałki, od 1 lipca wszystkim pasażerom przyjeżdżającym z Suwałk lub wyjeżdżających z miasta na podstawie biletu jednorazowego, przysługuje prawo do godzinnego podróżowania komunikacją miejską. Czas liczony jest od podanej na bilecie godziny przyjazdu pociągu na suwalski dworzec lub wskazanej na bilecie godziny odjazdu. Usługa jest ważna także dla posiadaczy Kart Intercity.

Oferta dla podróżnych w Warszawie

PKP Intercity przypomniało, że w kwietniu br. uruchomiło możliwość dokupienia biletu na przejazdy warszawskim transportem publicznym. Po dopłaceniu 2 zł do biletu PKP Intercity, nabywanego na przejazd do lub z Warszawy, podróżni mają możliwość nielimitowanego poruszania się w 1 strefie biletowej ZTM w ciągu 12 godzin przed odjazdem bądź po przyjeździe do stolicy.