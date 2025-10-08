Podlascy policjanci wspólnie ze strażą graniczną zatrzymali dwóch obywateli Polski podejrzanych o przemyt papierosów. Mężczyźni mieli wykorzystywać do tego celu balony meteorologiczne.

Chodzi o dwóch 21-latków, którzy usłyszeli już zarzuty związane z przemytem wyrobów tytoniowych przez polsko-białoruską granicę.

W czasie przeszukiwania ich domów znaleziono telefony, karty sim i urządzenia służące do lokalizowania przesyłek.

Jeden z młodych mężczyzn został aresztowany na trzy miesiące.

Od września ubiegłego roku policjanci zatrzymali już 35 osób w związku z przemytem z Białorusi. Straty skarbu państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy to blisko 3,5 miliona złotych.

W środę na Podlasiu znaleziono kolejne balony przemytnicze - w miejscowości Olszewo w gminie Boćki i w Białymstoku.

"Wykorzystywanie balonów meteorologicznych do przemytu papierosów sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu. Takie balony mogą być napełnione wodorem, który w odpowiedniej proporcji z powietrzem tworzy mieszankę wybuchową. W przypadku zauważenia balonu meteorologicznego należy przede wszystkim informować służby" - informuje policja.