Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wydał zgodę na płoszenie wilków, które coraz częściej pojawiają się w Augustowie. Decyzja ma na celu ochronę mieszkańców oraz zniechęcenie drapieżników do zbliżania się do zabudowań. Miasto deklaruje, że żadne zwierzę nie ucierpi. Zajmą się tym wynajęci do tego specjaliści.

W Augustowie mają pozwolenie na płoszenie wilków, które pojawiły się w mieście / Shutterstock

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wydał pozwolenie na płoszenie wilków, które pojawiły się w kilku miejscach Augustowa.

Chodzi o zniechęcenie zwierząt do zbliżania się do osad ludzkich.

Miasto dostało zgodę na płoszenie wilków; jednocześnie deklaruje, że żadne zwierzę nie ucierpi. Zajmą się tym wynajęci do tego specjaliści.

Do płoszenia mogą być wykorzystane nie tylko petardy, pistolety hukowe i broń myśliwska, ale też klaksony samochodowe lub latarka ręczna z trybem migania.

O wydanie pozwolenia na płoszenie wilków wystąpił burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk. Jak poinformował magistrat, decyzja była odpowiedzią na liczne sygnały od mieszkańców dotyczące wzmożonej aktywności wilków na terenie miasta.

Władze zapewniają, że żadne zwierzę nie ucierpi, a odstraszaniem zajmą się wyspecjalizowani fachowcy.

Jakie metody odstraszania będą stosowane?

Do płoszenia wilków mogą być wykorzystywane różne środki, m.in. petardy, pistolety hukowe, broń myśliwska, klaksony samochodowe oraz latarki ręczne z trybem migania.

Regionalny Konserwator Przyrody Adam Bohdan podkreśla, że działania będą dotyczyć wyłącznie tych osobników, które regularnie przebywają w pobliżu zabudowań i stwarzają zagrożenie.

Czynności będą dotyczyć wyłącznie osobników regularnie przebywających w pobliżu zabudowań. Chodzi o agresywne zwierzęta, uporczywie powodujące szkody oraz stwarzające zagrożenie zdrowia lub życia ludzi – wyjaśnił Adam Bohdan.

Problem narasta od kilku lat

Jak informuje magistrat, problem z wilkami narasta od kilku lat. W pobliskiej Puszczy Augustowskiej mieszka wataha, która z czasem się rozrosła. Młode osobniki, szukając nowego terytorium, coraz częściej trafiają na tereny miejskie.

Często są one bardzo zagubione i bardziej przestraszone niż ludzie, którzy je zobaczą. Lepiej zachować spokój i nie prowokować. Zalecam też, aby zachować bezpieczny dystans – radzi dr Joanna Harmuszkiewicz z Nadleśnictwa Augustów.

Urząd Miejski w Augustowie apeluje do mieszkańców o zgłaszanie każdego przypadku napotkania wilka. Przydatne będą zarówno zdjęcia, jak i nagrania, które mogą pomóc w monitorowaniu sytuacji.

Wilki są w Polsce objęte ochroną gatunkową od 1998 roku. Za zabicie wilka grozi kara do 5 lat więzienia.

Zezwolenie na płoszenie wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska obowiązuje do 31 grudnia 2026 roku i obejmuje 10 osobników, których obecność najbardziej dokucza mieszkańcom Augustowa.