Zmasowana akcja białoruskich przemytników papierosów. Wypuścili w stronę Polski i Litwy dziesiątki balonów meteorologicznych z kontrabandą. Z powodu tych obiektów latających litewskie służby na kilka godzin wstrzymały operacje na wileńskim lotnisku.

Jeden z balonów przemytnicznych wysłanych z Białorusi spadł niedaleko Białegostoku (Zdjęcie ilustracyjne) / Marcin Obara/Artur Reszko / PAP

Jak donosi reporter RMF Krzysztof Zasada, na razie wiadomo o 26 odnalezionych balonach.

Jeden z nich spadł w Polsce. Natrafił na niego rolnik w miejscowości Ożynnik koło Białegostoku.

Do balonu doczepiona była paczka, a w niej 1750 paczek papierosów.

25 obiektów odnaleźli Litwini

Główna fala kontrabandy poszła jednak z Białorusi w stronę Litwy. Tamtejsze służby mówią o odnalezieniu 25 obiektów. Ponad połowa z nich została zauważona nad Wilnem i okolicami stolicy. Z powodu naruszenia przestrzeni powietrznej i wykrycia balonów nad wileńskim lotniskiem zdecydowano się na wstrzymanie lotów. Przerwa trwała prawie siedem godzin.

Ruch lotniczy został wznowiony wczesnym rankiem. Ograniczenia dotyczyły 30 rejsów i około 6 tysięcy pasażerów.

Litewska straż graniczna obliczyła, że balony, które wleciały w nocy, przemyciły na Litwę 12 tysięcy paczek papierosów. Zmasowaną akcję tłumaczą sprzyjającym przemytnikom kierunkiem wiatru.