Tragiczny pożar drewnianego domu w miejscowości Ulatowo-Pogorzel (Mazowieckie). Zginął 92-letni mężczyzna.

W pożarze zginął mężczyzna / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podisnp. Katarzyna Kucharska poinformowała, że do pożaru drewnianego domu doszło w miejscowości Ulatowo-Pogorzel.

Podczas akcji gaśniczej strażacy znaleźli zwłoki, najprawdopodobniej samotnie tam zamieszkującego, mężczyzny w wieku 92 lat - przekazała rzeczniczka. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną pożaru mogło być zaprószenie ognia od kuchni węglowej.

Apel policji

Policja apeluje do rodzin i sąsiadów seniorów mieszkających samotnie w drewnianych domach, by w sezonie grzewczym szczególnie zadbali o ich bezpieczeństwo, zwłaszcza w kontekście zagrożeń pożarowych i zatrucia czadem.

Apelujemy o regularne sprawdzanie stanu technicznego domu, instalacji grzewczej i elektrycznej oraz zainstalowanie w ich domach czujników dymu i tlenku węgla - powiedziała policjantka.

Ważne jest również, aby seniorzy utrzymywali stały kontakt z bliskimi, tak aby w razie niebezpieczeństwa mogli szybko uzyskać pomocy lub powiadomić służby ratunkowe. Zachęcamy także do edukacji seniorów w zakresie zasad bezpieczeństwa oraz przypominania im o konieczności ostrożności przy użytkowaniu urządzeń grzewczych i otwartego ognia - powiedziała podisnp. Kucharska.